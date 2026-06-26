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आगरा में CBI की रेड, PNB के ब्रांच मैनेजर को रिश्वत लेते दबोचा, ये है मामला

सीबीआई की एंट्री करप्शन विभाग की टीम ने भदरौली में बैंक शाखा की कार्रवाई

प्रतीकात्मक फोटो.
प्रतीकात्मक फोटो. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 26, 2026 at 5:29 PM IST

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आगरा: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की टीम ने आगरा के पिनाहट क्षेत्र में भदरौली स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा के प्रबंधक को 30 हजार रुपये की रिश्वत लेते दबोचा है. शिकायत थी कि बैंक मैनेजर ने पीएम सूर्य घर मुफ्त योजना की 19 फाइलों के एवज में 52 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी. जिस पर गुरुवार देर शाम सीबीआई की टीम ने बैंक की शाखा में छापा मारा था.

सीबीआई की ओर से जारी प्रेस नोट.
सीबीआई की ओर से जारी प्रेस नोट. (Photo Credit ; CBI)

सीबीआई की टीम बैंक शाखा के मैनेजर प्रवीण यादव को अपने साथ गाजियाबाद ले गई. सीबीआई के जारी प्रेस नोट के मुताबिक, पीएम सूर्य घर मुफ्त योजना में रिश्वत मांगने की शिकायत पर पहली किस्त के रूप में 30 हजार रुपये देते समय बैंक मैनेजर को रंगे हाथ दबोचा गया है. सीबीआई की कार्रवाई से बैंक में अफरातफरी का माहौल रहा.

बता दें कि सीबीआई की एंट्री करप्शन विभाग की टीम पिनाहट के भदरौली में गुरुवार देर शाम करीब छह बजे पीएनबी की शाखा में पहुंची. टीम ने पहुंचते ही किसी को अंदर घुसने नहीं दिया. टीम के साथ पिनाहट पुलिस भी बैंक के बाहर पहुंच गई.

सीबीआई की ओर से जारी प्रेस नोट में लिखा है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में रिश्वत मांगने की शिकायत पर कार्रवाई की गई है. यह शिकायत सैंया निवासी ब्रजमोहन त्यागी ने की थी. जिस पर सीबीआई जांच के लिए शिकायतकर्ता के साथ आई थी. जैसे ही शिकायतकर्ता ने शाखा मैनेजर प्रवीण यादव को रिश्वत की रकम के रूप में पहली किस्त बतौर 30 हजार रुपये दिए, वैसे ही टीम ने बैंक मैनेजर को रंगे हाथ दबोच लिया था.

इसके बाद सीबीआई टीम ने योजना की 19 फाइलें खंगालीं. आरोप है कि इन फाइलों के लोन पास करने को लेकर ही रिश्वत मांगी गई थी. जिसमें प्रति फाइल को पास कराने के एवज में सात हजार रुपये की डिमांड की गई थी. बाद में मामला 52 हजार रुपये पर तय हो गया. इसकी पहली किस्त 30 हजार रुपये तय हुई थी. रिश्वत की रकम देने के बाद दौरान कार्रवाई हुई. अब गाजियाबाद की कोर्ट में सीबीआई ने बैंक मैनेजर प्रवीण यादव को पेश किया है.

पिनाहट थाना प्रभारी निरीक्षक वीरेश गिरि ने बताया कि सीबीआई टीम ने बैंक की शाखा में कार्रवाई के दौरान सहयोग मांगा था. जिस पर पुलिस टीम वहां पहुंची थी. पुलिस ने वहां पर सिर्फ सहयोग किया. सीबीआई टीम की कार्रवाई के संबंध में अधिकृत जानकारी जांच टीम या बैंक प्रबंधन ही दे सकते हैं. इस बारे में सीबीआई की टीम ने कोई जानकारी नहीं दी.

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