बॉबी पंवार से CBI ने 9 घंटे तक की पूछताछ, बाहर निकलते ही धामी सरकार पर बरसे

उत्तराखंड पेपर लीक केस में बॉबी पंवार से सीबीआई की पूछताछ, 9 घंटे बाद सीबीआई दफ्तर से निकले बॉबी पंवार

BOBBY PANWAR
बॉबी पंवार (फोटो सोर्स- Bobby Panwar)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 1, 2025 at 11:00 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड के बहुचर्चित यूकेएसएसएससी (UKSSSC) पेपर लीक मामले की सीबीआई यानी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) जांच कर रही है. बीती 28 नवंबर को मामले में कार्रवाई करते हुए सीबीआई पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी खालिद के लिए पेपर हल करने वाली पहली आरोपी असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को गिरफ्तार कर चुकी है. इसके बाद सोमवार यानी 1 दिसंबर को उत्तराखंड बेरोजगार संघ के पूर्व अध्यक्ष बॉबी पंवार से सीबीआई ने पूछताछ की. बॉबी पंवार से करीब 9 घंटे की लंबी पूछताछ हुई.

9 घंटे के बाद सीबीआई दफ्तर से बाहर आए बॉबी पंवार: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन पेपर लीक मामले में सीबीआई ने बॉबी पंवार तलब किया था. जिसके तबत बॉबी पंवार देहरादून स्थित सीबीआई कार्यालय पहुंचे. जहां 9 घंटे तक पूछताछ की गई. सीबीआई ने बॉबी से कई राउंड में पूछताछ की. आखिरकार 9 घंटे के बाद सीबीआई ने बॉबी पंवार को छोड़ा.

बॉबी पंवार का बयान (वीडियो सोर्स- Bobby Panwar)

इस दौरान पेपर लीक से जुड़े एविडेंस भी सीबीआई ने कब्जे में लिए. गौर हो कि 21 सितंबर 2025 को आयोजित स्नातक स्तरीय परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र के 3 पन्ने बाहर आ गए थे. जिससे आयोग से लेकर शासन में हड़कंप मच गया था. बॉबी पंवार ने अपने सोशल मीडिया पेज प्रश्न पत्र वायरल किए थे. इस मामले में मुख्य आरोपी खालिद और साबिया को पहले ही एसआई (SIT) के हत्थे चढ़ गए थे.

छात्रों के आक्रोश के बाद मामला सीबीआई को सौंपा गया. जबकि, खालिद मलिक की बहन की ओर से भेजे गए प्रश्न पत्र हल करने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन अभी सीबीआई की गिरफ्त में है. सुमन के बयान के बाद बॉबी से भी सीबीआई ने पूछताछ की. माना जा जा रहा है कि सीबीआई की जांच अब और तेज होगी. कहा जा रहा है कि इस मामले में और भी गिरफ्तारियां होने की आशंका है.

क्या बोले बॉबी पंवार? उधर, सीबीआई ऑफिस में 9 घंटे की पूछताछ पूरे होने के बॉबी पंवार ने मामले में संघर्ष जारी रखने की बात कही. उन्होंने कहा कि तमाम भर्तियों में धांधली हुई है, उनके पुख्ता एविडेंस हमारे पास है. ऐसे में नकल माफियाओं को सलाखों के पीछे होना चाहिए. उन्होंने ये भी कहा कि सीबीआई अभी एक ही एंगल पर जांच कर रही है. अन्य एंगल से भी जांच करने की जरूरत है. तमाम घोटालों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. जो गिरफ्तार हुए हैं, वो आज खुलेआम घूम रहे हैं. ऐसे में इस पर भी जांच की जानी चाहिए. उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए. वहीं, बॉबी पंवार ने सीएम धामी को भी घेरा.

संपादक की पसंद

