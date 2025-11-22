UKSSSC पेपर लीक प्रकरण, CBI के रडार में हो सकते हैं ये लोग, इन पहलुओं पर भी जांच
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक प्रकरण की सीबीआई जांच जारी है. सीबीआई कई पहलुओं पर जांच कर रही है.
Published : November 22, 2025 at 7:02 PM IST
किरणकांत शर्मा
देहरादून: उत्तराखंड के बहुचर्चित उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) पेपर लीक मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई को मिलते ही कार्रवाई में तेजी आ गई है. जांच एजेंसी ने तमाम सबूत इकट्ठे करने शुरू कर दिए हैं. इस पूरे मामले में 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है. बीते 21 सितंबर 2025 के पेपर लीक मामले में जल्द सीबीआई कुछ लोगों से पूछताछ कर सकती है.
उत्तराखंड के यूकेएसएसएससी स्नातक-स्तरीय परीक्षा में कथित तौर पर पेपर लीक की गड़बड़ी के बाद सीबीआई ने 28 अक्टूबर 2025 को जांच की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए हैंडओवर लिया. सीबीआई ने अभी तक इस मामले में सबसे पहले देहरादून की एंटी करप्शन शाखा में एफआईआर दर्ज की है. जिसमें चार आरोपी खालिद, सुमन, सबिया, और हीना के नाम शामिल हैं.
हालांकि, एफआईआर में अन्य अज्ञातों का जिक्र किया गया है, जिससे स्पष्ट हो रहा है कि मामला अन्य लोगों से जुड़ा हो सकता है. इसके साथ ही उत्तराखंड पुलिस और प्रदेश की एसआईटी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट और अन्य सबूत अब सीबीआई को सौंप दिए गए हैं. जांच यूकेएसएसएससी परीक्षा के लिए बनाए गए उत्तराखंड प्रतिस्पर्धी परीक्षा (अन्यायपूर्ण तरीकों को नियंत्रित करने) एक्ट, 2023 के तहत कर रही है. आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है.
जांच में सामने आए तथ्य: एसआईटी की शुरुआती जांच में पाया गया है कि मुख्य आरोपी खालिद ने मोबाइल फोन के जरिए परीक्षा केंद्र में परीक्षा पन्नों की तस्वीरें लीं. पूछताछ में उसने कबूल किया कि, उसने परीक्षा केंद्र की रेकी की थी. परीक्षा से पहले उसने दो बार परीक्षा केंद्र का जायजा लिया और एक अधूरा भवन चुना, जहां उसने मोबाइल फोन छिपाया था. फिर उसने उन पन्नों की तस्वीरें, अपनी बहन सबिया को भेजीं, जो आगे उन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को भेजी थी, ताकि वह उत्तर तैयार कर सके.
एसआईटी के पास जो भी तथ्य हैं, वो सभी सीबीआई को दिए गए हैं. अब चूंकि जांच सीबीआई कर रही है तो और किन-किन बिंदु पर जांच आगे होगी, वो एजेंसी ही देखेगी.
- अजय सिंह, देहरादून एसएसपी -
CBI का अगला कदम क्या: इस मामले में सबसे अहम गिरफ्तार लोगों के बयान होंगे. डिजिटल सबूत भी कई बड़े खुलासे कर सकते है. चूंकि एफआईआर में अन्य अज्ञात व्यक्तियों का भी जिक्र है लिहाजा, सीबीआई पूरे नेटवर्क की जांच करेगी. सिर्फ चार नामजद आरोपियों तक सीमित न रहकर यह देखा जाएगा कि कहीं और भी इस मामले में शामिल तो नहीं हैं.
जांच में मोबाइल फोन, मैसेजिंग ऐप, सोशल मीडिया चैट, डेटा लॉग और अन्य डिजिटल सबूतों की विस्तृत जांच की जाएगी, ताकि यह पता चले कि पन्नों की फोटोग्राफी और भेजने की प्रक्रिया कैसे हुई? इसके अलावा सीबीआई पैसों को लेन देने को लेकर भी बैंक रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन की पड़ताल कर सकती है. सीबीआई परीक्षा अधिकारियों, आयोग कर्मचारियों और अन्य मध्यस्थों से भी पूछताछ कर सकती है.
यह मामला सिर्फ एक पेपर लीक का स्कैंडल नहीं, बल्कि उत्तराखंड में भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर गहरे झटके का संकेत है. लाखों युवा सरकारी नौकरी के सपने देखते हैं. लेकिन ऐसे मामले उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि प्रतिस्पर्धा निष्पक्ष नहीं है. सीबीआई की इस जांच से यह स्पष्ट हो सकेगा कि भर्ती में भ्रष्टाचार किस स्तर तक फैला हुआ है? अगर दोष सिद्ध हुए तो यह भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने की दिशा में एक मजबूत संदेश हो सकता है. साथ ही उन छात्रों को उम्मीद मिलेगी.
पेपर लीक का पूरा घटनाक्रम:
- 21 सितंबर 2025 को UKSSSC ने प्रदेशभर में असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, पटवारी, लेखपाल, ग्राम विकास/ पंचायत अधिकारी समेत ग्रेजुएट लेवल के 416 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की थी.
- परीक्षा शुरू होने के 35 मिनट बाद ही प्रश्न-पत्र के कुछ पन्ने सोशल मीडिया पर वायरल हो गए.
- पुलिस ने मामले की जांच की, जिसमें सामने आया कि आदर्श बाल सदन इंटर कॉलेज बहादुरपुर जट, हरिद्वार एग्जाम सेंटर से पेपर लीक हुआ था.
- खालिद मलिक नाम के परीक्षार्थी ने पेपर के कुछ पन्ने एग्जाम सेंटर से बाहर भेजे थे.
- इस सेंटर के तीन कमरे 9, 17 और 18 में जैंमर नहीं लगा था.
- जांच में सामने आया कि परीक्षा शुरू होने के करीब आधे घंटे बाद इंविजिलेटर से अनुमति लेकर खालिद बाहर निकला था.
- वॉशरूम में जाकर खालिद ने पेपर के 3 पन्नों की फोटो लेकर वॉशरूम में छिपाए मोबाइल की मदद से अपनी बहन साबिया को भेजे थे.
- साबिया ने वो पेपर की पन्ने प्रोफेसर सुमन को भेजे और प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए.
- सुमन पर आरोप है कि उसने इस मामले की जानकारी पुलिस को न देकर उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी पंवार को दी.
- बॉबी पंवार ने ये जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसके बाद प्रदेश में हंगामा मच गया.
- पुलिस ने मामले की जांच करते हुए प्रोफेसर सुमन से पूछताछ की.
- आगे कार्रवाई करते हुए पुलिस ने खालिद की बहन साबिया को गिरफ्तार किया.
- पूछताछ में साबिया ने पूरे घटनाक्रम का जिक्र किया, जिसके बाद पुलिस ने खालिद को मुख्य आरोपी बनाया.
- मामला सामने आते ही खालिद फरार हो गया था. लेकिन पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद खालिद को गिरफ्तार किया.
