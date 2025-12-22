ETV Bharat / state

UKSSSC पेपर लीक मामला, सीबीआई ने कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट, जानें किसे बनाया मुख्य आरोपी

देहरादून: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा पेपर लीक मामले में सीबीआई ने तीन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है. इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को मुख्य आरोपी, उस दौरान अभ्यर्थी रहे खालिद और उसकी बहन साबिया को शामिल किया है.

ये है मामला: 21 सितंबर को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) के स्नातक स्तरीय परीक्षा के दौरान पेपर के तीन पन्नों का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. बेरोजगार संघ ने आरोप लगाया कि यह पेपर लीक हुआ है. पुलिस ने मामले को लेकर देहरादून के रायपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया. जांच में सामने आया कि यह पेपर हरिद्वार के बहादरपुर जट स्थित परीक्षा केंद्र से बाहर आया था. पेपर को वहां मौजूद एक परीक्षार्थी खालिद ने पहले से केंद्र में छिपाए मोबाइल के माध्यम से अपनी बहन साबिया को भेजा था.

जबकि साबिया ने इसे सहायक प्रोफेसर सुमन चौहान को भेजा था. सुमन, उस दौरान टिहरी गढ़वाल के शहीद श्रीमति हंसा धनाई राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर थीं. पुलिस ने 22 सितंबर को सुमन चौहान को हिरासत में लिया. सुमन को हिरासत में लेते हुए खालिद फरार हो गया.

पुलिस ने खालिद की खोजबीन करते हुए उसकी बहन साबिया को गिरफ्तार किया. लगातार दबिश के दबाव में कुछ ही दिनों बाद खालिद भी पुलिस की गिरफ्त में आ गया. पुलिस ने खालिस से पूछताछ के बाद उसे भी गिरफ्तार किया.

हालांकि, पुलिस की शुरुआत जांच में पाया कि सुमन इस षड्यंत्र में इरादतन शामिल नहीं हुई थीं, बल्कि उसे यह पता ही नहीं था कि यह पेपर किसी प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित है. ऐसे में उसे जांच में सहयोग के नाम पर छोड़ दिया गया था.