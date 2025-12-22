UKSSSC पेपर लीक मामला, सीबीआई ने कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट, जानें किसे बनाया मुख्य आरोपी
UKSSSC पेपर लीक मामले मामले में सीबीआई ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 22, 2025 at 9:55 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा पेपर लीक मामले में सीबीआई ने तीन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है. इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को मुख्य आरोपी, उस दौरान अभ्यर्थी रहे खालिद और उसकी बहन साबिया को शामिल किया है.
ये है मामला: 21 सितंबर को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) के स्नातक स्तरीय परीक्षा के दौरान पेपर के तीन पन्नों का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. बेरोजगार संघ ने आरोप लगाया कि यह पेपर लीक हुआ है. पुलिस ने मामले को लेकर देहरादून के रायपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया. जांच में सामने आया कि यह पेपर हरिद्वार के बहादरपुर जट स्थित परीक्षा केंद्र से बाहर आया था. पेपर को वहां मौजूद एक परीक्षार्थी खालिद ने पहले से केंद्र में छिपाए मोबाइल के माध्यम से अपनी बहन साबिया को भेजा था.
जबकि साबिया ने इसे सहायक प्रोफेसर सुमन चौहान को भेजा था. सुमन, उस दौरान टिहरी गढ़वाल के शहीद श्रीमति हंसा धनाई राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर थीं. पुलिस ने 22 सितंबर को सुमन चौहान को हिरासत में लिया. सुमन को हिरासत में लेते हुए खालिद फरार हो गया.
पुलिस ने खालिद की खोजबीन करते हुए उसकी बहन साबिया को गिरफ्तार किया. लगातार दबिश के दबाव में कुछ ही दिनों बाद खालिद भी पुलिस की गिरफ्त में आ गया. पुलिस ने खालिस से पूछताछ के बाद उसे भी गिरफ्तार किया.
हालांकि, पुलिस की शुरुआत जांच में पाया कि सुमन इस षड्यंत्र में इरादतन शामिल नहीं हुई थीं, बल्कि उसे यह पता ही नहीं था कि यह पेपर किसी प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित है. ऐसे में उसे जांच में सहयोग के नाम पर छोड़ दिया गया था.
इस मामले में बरोजगार युवाओं ने 8 दिन तक सीबीआई जांच की मांग को लेकर देहरादून में प्रदर्शन किया. उसके बाद धरना स्थल पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच की संस्तुति का भरोसा देकर बेरोजगार युवाओं का धरना स्थगित कराया था.
सरकार की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद सीबीआई ने 26 अक्टूबर को मुकदमा दर्ज किया. जिसके बाद सीबीआई ने प्राथमिक जांच में सुमन चौहान को 28 नवंबर को षड्यंत्र में शामिल पाते हुए गिरफ्तार किया. उसे स्पेशल जज सीबीआई की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था.
अब सीबीआई के अनुसार, सीबीआई ने मामले में चार्जशीट दाखिल की है. जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को मुख्य आरोपी, जबकि उस वक्त अभ्यर्थी रहे खालिद और उसकी बहन साबिया को भी चार्जशीट में शामिल किया है.
