ETV Bharat / state

बीएसपी लोहा चोरी केस में सीबीआई की एंट्री, 21 लोग पहुंच चुके जेल, सियासत तेज

लोहा चोरी केस में 5 आरोपियों जमानत और 3 कारोबारियों को अग्रिम जमानत मिल चुकी है. अतुल कुमार शर्मा की रिपोर्ट.

CBI enters BSP iron theft case
लोहा चोरी केस में जल्द होंगे खुलासे (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 30, 2026 at 12:36 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भिलाई: बीएसपी (भिलाई इस्पात संयंत्र) से जुड़े बहुचर्चित लोहा चोरी मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एंट्री हो चुकी है. केंद्रीय जांच ब्यूरो की जांच में एंटी होते ही दुर्ग-भिलाई की सियासत गरमा गई है.

लोहा चोरी केस में जल्द होंगे खुलासे

दरअसल, केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से राजपत्र जारी कर जांच सीबीआई को सौंपे जाने की जानकारी सामने आने के बाद, अब इस मामले में आगे क्या खुलासे होंगे, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं. अब तक पुलिस की कार्रवाई और गिरफ्तारियों तक सीमित रहे इस मामले में केंद्रीय एजेंसी की जांच से स्क्रैप चोरी के कथित नेटवर्क और उससे जुड़े लोगों की भूमिका की पड़ताल होने की उम्मीद है.

लोहा चोरी केस में जल्द होंगे खुलासे (ETV Bharat)

प्रशासनिक प्रक्रिया का ये एक हिस्सा है. सरकार ने जो भी उचित समझा उस सबंध में कदम उठाया है: विजय बघेल, सांसद, दुर्ग लोकसभा

कम से कम दीपक बैज तो सीबीआई को लेकर कुछ न कहें. पहले तो इनको सीबीआई पर विश्वास ही नहीं था, अब कैसे विश्वास हो गया. जांच होगी तो सब साफ हो जाएगा: राहुल टिकरिया, प्रदेश अध्यक्ष, युवा मोर्चा, बीजेपी

ये बहुत बड़ी घटना है. बड़ी गंभीरता से इसकी जांच होनी चाहिए. जो भी दोषी हों उनपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए: दीपक बैज, प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस

हमने सबसे पहले सीबीआई जांच की मांग की थी जिसे केंद्रीय गृहमंत्रालय ने स्वीकार कर लिया: रिकेश सेन, वैशाली नगर विधायक

जानिए कब पकड़ी गई चोरी

26 मई को दुर्ग पुलिस ने हथखोज औद्योगिक क्षेत्र स्थित ए.के. ट्रेडर्स में छापा मारकर करीब 250 टन स्क्रैप और लगभग 3.20 करोड़ की कीमत के वाहन बरामद किए थे. पुलिस की कार्रवाई में बरामद स्क्रैप की कीमत करीब 90 लाख बताई गई. मामले में अब तक 21 लोगों की गिरफ्तारी की जानकारी दी गई है. इनमें पांच आरोपियों को जमानत मिल चुकी है, जबकि 3 कारोबारियों को अग्रिम जमानत मिली है.

बीजेपी विधायक ने लिखा था पत्र

वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन लंबे समय से इस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे. उन्होंने 20 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भी लिखा था. पत्र के माध्यम से विधायक ने चोरी की जांच केंद्रीय एजेंसी से कराने की मांग की थी. विधानसभा में भी उन्होंने यह मुद्दा उठाया था. अब सीबीआई की जांच से मामले में नए तथ्य सामने आने की संभावनाओं पर चर्चा तेज हो गई है.

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सीबीआई की जांच में स्क्रैप चोरी का नेटवर्क कहां तक फैला था, किन-किन लोगों की भूमिका इसमें थी ये खुलासा होना है. हालांकि. वहीं सांसद विजय बघेल ने कहा कि सीबीआई जांच प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है और सरकार उचित समझकर कदम उठा रही है.

सेवा संकल्प बाइक रैली : अरुण साव ने राइडर्स के साथ चलाई बाइक, युवा मोर्चा ने किया भव्य स्वागत

दुर्ग के सरकारी स्कूल में हादसा, छत का प्लास्टर गिरा, तीन बच्चे घायल

BSP लोहा चोरी केस, सीबीआई करेगी जांच, राज्य सरकार ने दी सहमति, ईटीवी भारत ने दिखाई थी खबर

TAGGED:

UNION HOME MINISTER AMIT SHAH
VAISHALI NAGAR MLA RIKESH SEN
PCC CHIEF DEEPAK BAIJ
MP VIJAY BAGHEL
MULTI CRORE BSP IRON THEFT CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.