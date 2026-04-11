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केसीसी घोटाले मामले में सीबीआई कोर्ट ने पूर्व बैंक प्रबंधक और किसान को सुनाई सजा, अब जेल में कटेगी जिंदगी

केसीसी घोटाले मामले में सीबीआई कोर्ट ने दोषियों को सजा सुना दी है. साथ ही कोर्ट ने अर्थदंड भी लगाया है.

Uttarakhand KCC Scam
प्रतीकात्मक फोटो (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 11, 2026 at 1:36 PM IST

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देहरादून: केसीसी (कृषि क्रेडिट कार्ड) घोटाले के बहुचर्चित मामले में सीबीआई की विशेष अदालत के जज मदन राम की अदालत ने उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के पूर्व प्रबंधक और एक किसान को सभी धाराओं में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है. पूर्व प्रबंधक को चार साल कैद और 50 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया.साथ ही किसान को एक साल की कैद और उस पर 30 हजार रुपए का जुर्माना लगा है.

जानकारी के अनुसार मार्च 2017 में उत्तराखंड ग्रामीण बैंक बाजपुर के महाप्रबंधक पूरनचंद ने सीबीआई को शिकायत दर्ज कराई थी कि बैंक प्रबंधक ने ट्रैक्टर डीलर और किसानों से मिलीभगत कर दो करोड़ रुपए से अधिक का ऋण वितरित किया था. खेती की जरूरतों के लिए मिले इस ऋण को दूसरे कामों में प्रयोग में लाया गया जिसमें ट्रैक्टर डीलर के खाते का इस्तेमाल हुआ,जिसके बाद शाखा प्रबंधक रामअवतार सिंह दिनकर,मैसर्स केजीएन ट्रैक्टर्स एंड इक्विपमेंट और अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई. मुकदमा दर्ज करने के बाद सीबीआई द्वारा मामले की जांच करने के बाद जानकारी मिली कि साल 2014-15 के दौरान दिनकर ने अयोग्य लाभार्थियों को 2.85 करोड़ रुपये का केसीसी लोन दिया.

ट्रैक्टर डीलर के साथ मिलीभगत कर इस धनराशि को गैर कृषि उद्देश्यों में ट्रांसफर किया गया, जिससे बैंक को 3.15 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.साथ ही कृषि टर्म लोन बिना मार्जिन मनी के स्वीकृत किए गए. इसे केसीसी के माध्यम से समायोजित कर पूरी राशि डीलर के खाते में ट्रांसफर कर दी. जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी दिनकर ने मोहम्मद फुरकान, इरशाद हुसैन, अजीत सिंह, मंगल सिंह और श्याम सुंदर सिंह के साथ साजिश कर फर्जी दस्तावेज के आधार पर ऋण स्वीकृत और वितरित किए. इससे बैंक को 55.48 लाख रुपये का और नुकसान हुआ.

इस मामले में मोहम्मद फुरकान, इरशाद हुसैन और अजीत सिंह ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया जिससे उन्हें अलग से दोषी ठहराया गया. मंगल सिंह की मृत्यु हो गई थी, जिससे उसका केस बंद हो गया. सीबीआई से मिली जानकारी के अनुसार इस मुकदमे में सीबीआई ने कुल 36 गवाह पेश किए. मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद आरोपी रामवतार सिंह दिनकर को भ्रष्टाचार का दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई. जबकि, किसान श्याम सुंदर सिंह को एक साल कारावास की सजा हुई है.

पढ़ें-डॉक्टर ने लगाया गबन का आरोप, अस्पताल प्रबंधक समेत 7 के खिलाफ धोखाधड़ी और अन्य धाराओं में केस दर्ज

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