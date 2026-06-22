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20 साल बाद सीबीआई के हत्थे चढ़े फरार इनामी आरोपी, करोड़ों के बैंक घोटाले का मामला

धनबाद में करोड़ों के बैंक घोटाले के दो आरोपी को सीबीआई ने पकड़ा है. ये दोनों 20 साल से फरार थे.

CBI arrests two accused in multi crore bank fraud case in Dhanbad.
प्रतीकात्मक तस्वीर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 22, 2026 at 7:19 PM IST

3 Min Read
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धनबादः करीब दो दशक तक कानून की आंखों में धूल झोंककर फरार रहने वाले 1.25 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले के दो आरोपियों को आखिरकार सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है.

ये मामला धनबाद के भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा से जुड़े करोड़ों रुपए के गबन का है. दोनों आरोपी नेपाल भाग गए थे और फर्जी पहचान के सहारे अलग-अलग राज्यों में रह रहे थे. सीबीआई ने तकनीकी निगरानी और लंबी जांच के बाद दोनों को दबोच लिया है.

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने धनबाद के एसबीआई मुख्य शाखा में हुए 1 करोड़ 25 लाख 47 हजार 950 रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में दो भगोड़े अपराधियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बृजभूषण प्रसाद और कर्तार सिंह के रूप में हुई है. सीबीआई ने इस मामले में 31 अगस्त 2005 को प्राथमिकी दर्ज की थी. जांच में सामने आया था कि नवंबर 2002 से जून 2005 के बीच बैंक की राशि का बड़े पैमाने पर गबन किया गया था.

जांच के दौरान दोनों आरोपी नेपाल भाग गए थे. बाद में अदालत ने उन्हें भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया. उनकी गिरफ्तारी के लिए रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया था. इतना ही नहीं, दोनों की गिरफ्तारी में मदद करने वाले को 25-25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था. इसके बावजूद दोनों करीब 20 वर्षों तक कानून से बचते रहे.

सीबीआई के अनुसार लगातार तकनीकी निगरानी, गुप्त सूचनाओं और समन्वित कार्रवाई के आधार पर 21 जून 2026 को दोनों आरोपियों को अलग-अलग राज्यों से एक साथ गिरफ्तार किया गया. बृजभूषण प्रसाद को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के कोपरगांव से, जबकि कर्तार सिंह को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से पकड़ा गया. दोनों आरोपी फर्जी पहचान के साथ रह रहे थे ताकि गिरफ्तारी से बच सकें.

सीबीआई ने दोनों आरोपियों को संबंधित न्यायालय में पेश कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. करीब 20 साल पुराने इस बैंक घोटाले में हुई गिरफ्तारी को सीबीआई की बड़ी सफलता माना जा रहा है. यह कार्रवाई इस बात का भी संदेश है कि लंबे समय तक फरार रहने के बावजूद कानून के शिकंजे से बच पाना आसान नहीं है.

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