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पहले मारी रेड, फिर मांगी 60 लाख की रिश्वत, जींद में व्यापारी की शिकायत पर CBI ने दबोचा

जींद : हरियाणा के जींद में जीएसटी अधिकारियों की कथित रिश्वतखोरी के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जीएसटी के एक इंस्पेक्टर, एक सुपरिटेंडेंट और एक स्थानीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और जबकि एक अन्य अधिकारी की तलाश जारी है. ये कार्रवाई पांच लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद की गई.

60 लाख की रिश्वत मांगी : इस मामले में गुरूवार शाम को इंडिया ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के मालिक राजेश सैनी ने पत्रकारों से बातचीत में जानकारी देते हुए बताया कि 12 मार्च को जीएसटी रोहतक की टीम ने उनकी फैक्ट्री पर छापा मारकर दस्तावेज कब्जे में ले लिए. इसके बाद अधिकारियों ने पहले एक करोड़ रुपये का जुर्माना बता कर दबाव बनाया और बाद में 60 लाख रुपये में मामला सेट करने की बात कही. राजेश सैनी के अनुसार 13 मार्च को ही उनसे 20 लाख रुपये वसूल लिए गए. आठ लाख सुबह और 12 लाख शाम को दिए गए. बाद में उन्हें रोहतक कार्यालय बुला कर कुल 24 लाख रुपये और देने का दबाव बनाया गया.

पहले मारी रेड, फिर मांगी 60 लाख की रिश्वत (Etv Bharat)

सीबीआई ने दबोचा : व्यापारी ने पहले विजिलेंस से संपर्क किया फिर सीबीआई से. चंडीगढ़ सीबीआई टीम ने योजना बनाकर एक अधिकारी को ड्राइवर बना कर साथ भेजा और पूरी बातचीत रिकॉर्ड की. योजना के तहत जब एक स्थानीय व्यक्ति परमानंद पांच लाख रुपये लेने फैक्ट्री पहुंचा तो सीबीआई ने उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद जीएसटी के सुपरिटेंडेंट अनिल और इंस्पेक्टर अखिल को भी गिरफ्तार कर लिया गया. मामले में सुपरिटेंडेंट हंसराज फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है. राजेश सैनी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जीएसटी अधिकारी पहले व्यापारियों पर कार्रवाई का डर बनाते हैं और फिर राहत दिलाने के नाम पर रिश्वत मांगते हैं. उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कार्रवाई के बाद उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं और फंसाने की चेतावनी दी जा रही है.