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हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तत्कालीन वरिष्ठ लेखा अधिकारी गिरफ्तार, ₹504 करोड़ बैंक घोटाले में CBI की बड़ी कार्रवाई

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक फंड गबन मामले में सीबीआई ने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (HSPCB) के तत्कालीन वरिष्ठ लेखा अधिकारी प्रवीण कुमार को गिरफ्तार किया.

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प्रतीकात्मक फोटो (getty image)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 3, 2026 at 1:49 PM IST

3 Min Read
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चंडीगढ़: हरियाणा के चर्चित ₹504 करोड़ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक फंड गबन मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (HSPCB) के तत्कालीन वरिष्ठ लेखा अधिकारी प्रवीण कुमार को गिरफ्तार किया है. जांच में सामने आया है कि उन्होंने विभाग की मंजूरी के बिना बैंक खाता खुलवाया, जिसके जरिए सरकारी धन का कथित रूप से गबन किया गया.

CBI ने प्रवीण कुमार को किया गिरफ्तार: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (HSPCB) के तत्कालीन वरिष्ठ लेखा अधिकारी प्रवीण कुमार को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक फंड गबन मामले में गिरफ्तार किया है. सीबीआई के अनुसार, उन्हें 2 जुलाई 2026 को गिरफ्तार किया गया. इससे पहले इस मामले में बोर्ड के तत्कालीन सदस्य सचिव एवं निलंबित आईएएस अधिकारी प्रदीप कुमार तथा डेटा एंट्री ऑपरेटर सौरभ को भी गिरफ्तार किया जा चुका है.

बिना मंजूरी खोला गया था बैंक खाता: सीबीआई जांच में सामने आया है कि प्रवीण कुमार ने विभाग में किसी प्रकार की स्वीकृति या आधिकारिक रिकॉर्ड के बिना चंडीगढ़ के सेक्टर-32 स्थित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक शाखा में बोर्ड के नाम से बैंक खाता खुलवाया था. आरोप है कि इसी खाते का इस्तेमाल बाद में सरकारी धन के गबन के लिए किया गया.

फर्जी लेनदेन कर शेल कंपनियों में भेजा गया पैसा: जांच एजेंसी के अनुसार, इस खाते से चेक और डेबिट नोट के माध्यम से सरकारी धन निकाला गया और उसे विभिन्न शेल कंपनियों के खातों में ट्रांसफर किया गया. सीबीआई का दावा है कि खाता प्रवीण कुमार के हस्ताक्षर से संचालित था, लेकिन उसमें एक ऐसे आरोपी का मोबाइल नंबर दर्ज कराया गया था, जो उस समय विभाग में कार्यरत ही नहीं था. ऐसा कथित तौर पर धोखाधड़ी को छिपाने और बैंक लेनदेन के अलर्ट से बचने के लिए किया गया.

₹504 करोड़ के बड़े घोटाले का हिस्सा है मामला: सीबीआई के मुताबिक यह मामला सेक्टर-32 स्थित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक शाखा में हुए लगभग ₹504 करोड़ के बड़े घोटाले का हिस्सा है. आरोप है कि हरियाणा सरकार के 8 विभागों की राशि फर्जी या अस्तित्वहीन फिक्स्ड डिपॉजिट और डेबिट नोट के जरिए निकालकर शेल कंपनियों में भेजी गई.

अब तक 17 के खिलाफ चार्जशीट, 25 गिरफ्तार: इस मामले में सीबीआई अब तक 17 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है. इनमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के 6 बैंक अधिकारी, हरियाणा सरकार के 3 लोक सेवक, 2 कंपनियां और 6 निजी व्यक्ति शामिल हैं. वहीं अब तक इस पूरे मामले में 25 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है.

CBI ने कहा, सभी दोषियों को कानून के दायरे में लाया जाएगा: सीबीआई ने कहा है कि सरकारी धन के गबन से जुड़े पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है. एजेंसी का कहना है कि इस मामले में शामिल सभी जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाने और गबन की गई सार्वजनिक धनराशि की पूरी ट्रेल का पता लगाने की कार्रवाई जारी रहेगी.

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