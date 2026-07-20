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आगरा से फर्जी पशुपालन अधिकारी गिरफ्तार, लोन पास कराने के नाम पर मांगी रिश्वत, CBI ने धर दबोचा

CBI ने लोन के नाम पर रिश्वत मांगने वाले फर्जी अफसर को गिरफ्तार किया ( Etv Bharat )

देहरादून: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) देहरादून ने लोन पास कराने के नाम पर रिश्वत वसूलने वाले एक बड़े जालसाज को आगरा से गिरफ्तार किया है. आरोपी खुद को नई दिल्ली स्थित कृषि भवन के पशुपालन और डेयरी विभाग (Department of Animal Husbandry and Dairying) का अधिकारी बताकर लोगों से ठगी कर रहा था. पशुपालन विभाग का फर्जी अफसर बनकर ठगी: सीबीआई के अनुसार, उधम सिंह नगर के काशीपुर निवासी शकील अहमद, जो लालपुर गांव में मदीना पोल्ट्री फार्म संचालित करते हैं, ने सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्होंने सरकारी पोर्टल के माध्यम से AHIDF योजना के तहत 22.50 लाख रुपए के लोन के लिए आवेदन किया था. आरोप है कि फर्जी अधिकारी बने प्रभु दयाल ने लोन स्वीकृत कराने के बदले 2 प्रतिशत कमीशन 45 हजार रुपए रिश्वत के रूप में मांगे. सीबीआई ने कर दिया भंडाफोड़: सीबीआई ने 29 जून 2026 को ट्रैप कार्रवाई की. आरोपी ने रिश्वत की पहली किस्त के रूप में 5,000 रुपये एक QR कोड के जरिए जमा कराने को कहा. जांच में सामने आया कि यह QR कोड विकास त्रिपाठी नामक व्यक्ति के बैंक खाते से जुड़ा था, जो हरदोई (उत्तर प्रदेश) का निवासी है. सीबीआई ने विकास त्रिपाठी को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की. फर्जी पशुपालन अधिकारी गिरफ्तार: सीबीआई ने 'ऋषि गुप्ता' बनकर धोखाधड़ी करने वाले मुख्य आरोपी प्रभु दयाल (निवासी: ग्राम छोटा पूथा बिसराना, आगरा, यूपी) को गिरफ्तार किया है. यह व्यक्ति खुद को नई दिल्ली के कृषि भवन स्थित 'पशुपालन और डेयरी विभाग' (Department of Animal Husbandry and Dairying) का अधिकारी बताता था, जबकि असल में यह एक प्राइवेट व्यक्ति है.