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95 लाख का नोटिस...90 हजार की रिश्वत! CBI ने सेंट्रल जीएसटी के सुपरिटेंडेंट और इंस्पेक्टर को किया गिरफ्तार

गिरिडीह में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है. घूसखोरी मामले में जीएसटी के सुपरिटेंडेंट और इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है.

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रिश्वत मामले में सुपरिटेंडेंट और इंस्पेक्टर गिरफ्तार (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 21, 2026 at 10:52 AM IST

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गिरिडीह: रिश्वतखोरी मामले में सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (सीबीआई) ने बड़ी कार्रवाई की है. सीबीआई धनबाद की टीम ने गिरिडीह के सेंट्रल जीएसटी कार्यालय में छापेमारी की और बुधवार देर रात सुपरिटेंडेंट बुद्धेश्वर सुंडी तथा इंस्पेक्टर बिरजू कुमार को गिरफ्तार कर लिया. यह गिरफ्तारी बुधवार के दिनभर हुई छानबीन और पूरी तरह से सत्यापन के बाद की गईं है. गिरफ्तारी के बाद गुरुवार को दोनों को सीबीआई अपने साथ लेकर धनबाद चली गई.

क्या है पूरा मामला

दरअसल, बिरनी प्रखंड के खाखीपीपर निवासी राजू अंसारी ने एक शिकायत सीबीआई से की थी. राजू के अनुसार उनके पास 95 लाख रुपये का जीएसटी टैक्स जमा करने का नोटिस आया था. विभाग की ओर से उन्हें तीन बार नोटिस भेजा गया. राजू अंसारी ने बताया कि नोटिस मिलने के बाद जब वे सच्चाई जानने जीएसटी कार्यालय पहुंचे तो उन्हें अपने साथ धोखाधड़ी होने का संदेह हुआ.

जानकारी देते शिकायतकर्ता और माले नेता (Etv Bharat)

आरोप है कि उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट, गिरिडीह जीएसटी कार्यालय में पदस्थापित सुपरिटेंडेंट बुद्धेश्वर सुंडी तथा इंस्पेक्टर बिरजू कुमार ने आपसी मिलीभगत कर उन्हें नोटिस भेजा था. इस नोटिस के बाद संबंधित अधिकारियों और सीए द्वारा मामले को सेटलमेंट के जरिए खत्म करने की बात कही जाने लगी. इसके एवज में 90 हजार रुपये की घूस मांगी गई.

मामले से परेशान होकर राजू अंसारी सीधे धनबाद स्थित सीबीआई कार्यालय पहुंचा और पूरे मामले की जानकारी सीबीआई के एसपी भंवर लाल मीणा को दी. सीबीआई के निर्देश पर घूस की रकम कम कराने को लेकर बातचीत हुई, जिसके बाद 65 हजार रुपये में सौदा तय हुआ.

योजना के तहत सीबीआई ने की कार्रवाई

ऐसे में सीबीआई ने योजना बनायी. तय योजना के अनुसार बुधवार को राजू अंसारी 50 हजार रुपये लेकर गिरिडीह के सेंट्रल जीएसटी कार्यालय पहुंचा. यहां अधिकारियों ने हाथ में खुद पैसे लेने के बजाय किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से रकम मंगवाई और उसे सुपरिटेंडेंट के घर भिजवा दिया. इस बीच बुधवार सुबह तकरीबन 11 बजे इंस्पेक्टर रघुनाथ कुमार के नेतृत्व में टीम जीएसटी कार्यालय पहुंची और दबिश दी.

इसके बाद करीब 13 घंटे तक अधिकारियों से गहन पूछताछ की गई. पूछताछ के दौरान दबाव बढ़ने पर सुपरिटेंडेंट बुद्धेश्वर सुंडी के घर से घूस की राशि मंगवाई गई. चूंकि नोटों पर सीबीआई ने पहले से केमिकल लगा रखा था, ऐसे में केमिकल टेस्ट नोट रिश्वत का है. इसकी पुष्टि होने के बाद जीएसटी सुपरिटेंडेंट बुद्धेश्वर सुंडी और इंस्पेक्टर बिरजू कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया.

सीबीआई के अधिकारियों ने ऑन कैमरा कुछ नहीं बोला. हालांकि गिरफ्तारी की पुष्टि की है. यहां सीबीआई के अधिकारी ने बताया कि रिश्वत लेने के मामले में सुपरिटेंडेंट बुद्धेश्वर सुंडी और इंस्पेक्टर बिरजू कुमार को गिरफ्तार किया गया है.

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