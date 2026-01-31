ETV Bharat / state

सीबीआई ने सेना के हवलदार समेत दो गिरफ्तार, अवैध निर्माण के लिए ले रहे थे रिश्वत

CBI ने जमीन के लेन-देन के एक मामले में रिश्वत लेते हुए आर्मी के एक जवान समेत दो लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है.

CBI ACTION IN RANCHI
सीबीआई ऑफिस, रांची (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 31, 2026 at 8:35 PM IST

2 Min Read
रांचीः सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने झारखंड की राजधानी रांची में सेना के एक जवान सहित दो को गिरफ्तार किया है. पूरा मामला सेना की जमीन पर निर्माण से जुड़ा हुआ है.

क्या है पूरा मामला

सीबीआई के द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार एजेंसी ने डिफेंस लैंड NOC, R&O तथा FLT यूनिट में तैनात एक आर्मी हवलदार और उसके एक निजी सहयोगी को शिकायतकर्ता से 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. यह मामला कथित तौर पर सेना की जमीन पर निर्माण कार्य को फिर से शुरू करने की अनुमति से जुड़ा है, जो भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों को सामने लाता है.

CBI ACTION IN RANCHI
CBI की ओर से जारी पत्र (Etv Bharat)

सीबीआई को मिली थी शिकायत

मामले की जांच 30 जनवरी 2026 को दर्ज एक शिकायत से हुई. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी हवलदार ने उससे डिफेंस लैंड पर चल रहे निर्माण कार्य को पूरा करने या फिर से शुरू करने की अनुमति के बदले कुल 5 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी. जांच एजेंसी के अनुसार, हवलदार ने पहले ही 13 जनवरी 2026 को शिकायतकर्ता से 50,000 रुपये ऐंठ लिए थे. इसके बाद उसने किश्तों में बाकी पैसों की डिमांड की.

आखिरकार, 30 जनवरी को वह 50,000 रुपये की अगली किश्त लेने को तैयार हो गया. सीबीआई ने शिकायत के आधार पर तत्काल जाल बिछाया. ट्रैप के तहत आरोपी हवलदार और उसके निजी सहयोगी को शिकायतकर्ता से निर्धारित राशि मांगते और लेते ही दबोच लिया गया दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया गया है.

जेल भेजा गया

गिरफ्तारी के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. गिरफ्तारी के साथ ही सीबीआई की टीम ने दोनों आरोपियों के आवासीय परिसरों पर छापेमारी की, तलाशी में महत्वपूर्ण सबूत भी बरामद हुए हैं.

