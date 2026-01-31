ETV Bharat / state

सीबीआई ने सेना के हवलदार समेत दो गिरफ्तार, अवैध निर्माण के लिए ले रहे थे रिश्वत

रांचीः सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने झारखंड की राजधानी रांची में सेना के एक जवान सहित दो को गिरफ्तार किया है. पूरा मामला सेना की जमीन पर निर्माण से जुड़ा हुआ है.

क्या है पूरा मामला

सीबीआई के द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार एजेंसी ने डिफेंस लैंड NOC, R&O तथा FLT यूनिट में तैनात एक आर्मी हवलदार और उसके एक निजी सहयोगी को शिकायतकर्ता से 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. यह मामला कथित तौर पर सेना की जमीन पर निर्माण कार्य को फिर से शुरू करने की अनुमति से जुड़ा है, जो भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों को सामने लाता है.

CBI की ओर से जारी पत्र (Etv Bharat)

सीबीआई को मिली थी शिकायत

मामले की जांच 30 जनवरी 2026 को दर्ज एक शिकायत से हुई. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी हवलदार ने उससे डिफेंस लैंड पर चल रहे निर्माण कार्य को पूरा करने या फिर से शुरू करने की अनुमति के बदले कुल 5 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी. जांच एजेंसी के अनुसार, हवलदार ने पहले ही 13 जनवरी 2026 को शिकायतकर्ता से 50,000 रुपये ऐंठ लिए थे. इसके बाद उसने किश्तों में बाकी पैसों की डिमांड की.