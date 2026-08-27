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रिश्वत लेते CBI ने तीन अधिकारियों को किया गिरफ्तार, रांची-धनबाद में पांच ठिकानों पर छापेमारी

रांचीः केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की एंटी करप्शन ब्रांच ने रांची में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. सीबीआई ने क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय (RPAO), CISF, गृह मंत्रालय में तैनात तीन अधिकारियों को 48,400 रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में वरिष्ठ लेखा अधिकारी संतोष कुमार महतो, सहायक लेखा अधिकारी सुनील कुमार और सहायक लेखा अधिकारी सुजीत कुमार सिंह शामिल हैं.

क्या है पूरा मामला

सीबीआई के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मामला CISF के जवानों से जुड़े यात्रा भत्ता (TA), बच्चों की शिक्षा भत्ता (CEA) और दूसरे लंबित बिलों के भुगतान से जुड़ा है. प्रयागराज स्थित CISF की NTPC यूनिट में तैनात हेड कांस्टेबल रविकांत त्रिपाठी ने अधिकारियों के खिलाफ रिश्वत मांगने की शिकायत सीबीआई से की थी.

शिकायत के अनुसार, लंबित बिलों का भुगतान कराने और उनकी प्रक्रिया आगे बढ़ाने के बदले अधिकारियों की ओर से रिश्वत की मांग की जा रही थी. शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने पहले आरोपों का सत्यापन किया, शिकायत सही पाए जाने के बाद मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई.

गुरुवार को बड़ी कार्रवाई