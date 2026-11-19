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CBI का बड़ा एक्शन, बैंक मैनेजर समेत तीन कर्मचारी अरेस्ट, लोन के बदले 9 लाख की रिश्वत लेने का आरोप

कॉन्सेप्ट इमेज ( ETV Bharat )

देहरादून: राजधानी देहरादून में सीबीआई (Central Bureau of Investigation) की एंटी करप्शन ब्रांच ने रिश्वतखोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई की है. सीबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा की इंदिरा नगर शाखा के ब्रांच मैनेजर समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है.

आरोप है कि 1.80 करोड़ रुपये के लोन की मंजूरी और भुगतान कराने के बदले शिकायतकर्ता से 9 लाख रुपये की रिश्वत मांगी गई थी. सीबीआई द्वारा तीनों आरोपियों को 19 नवंबर को न्यायालय में पेश किया गया. मामले में सीबीआई की आगे की जांच जारी है.