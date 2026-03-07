ETV Bharat / state

धनबाद में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, सीनियर डिवीजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर 50 हजार रिश्वत लेते गिरफ्तार

सीबीआई ने धनबाद रेल मंडल के वरीय मंडल विद्युत अभियंता को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया.

CBI RAID
कार्रवाई के दौरान सीबीआई अधिकारी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 7, 2026 at 9:37 AM IST

2 Min Read
रिपोर्ट - नरेंद्र निषाद

धनबाद: सीबीआई की टीम ने धनबाद रेल मंडल में बड़ी कार्रवाई करते हुए वरीय मंडल विद्युत अभियंता (सामान्य) संजीव कुमार को 50 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. शुक्रवार की शाम शुरू हुई सीबीआई की कार्रवाई देर रात तक कई घंटों तक चली. डीआरएम कार्यालय में लंबी पूछताछ और तलाशी के बाद सीबीआई की टीम संजीव कुमार को अपने साथ ले गई.

डीआरएम कार्यालय में सीबीआई की टीम के पहुंचते ही हड़कंप मच गया. जैसे ही कर्मचारियों को रेड की जानकारी मिली, कार्यालय में अफरा-तफरी का माहौल हो गया और कई लोग बाहर निकल गए.

सीबीआई के अधिकारी का बयान (Etv Bharat)

जानकारी के अनुसार, संवेदक अवजित कुमार झा ने सीबीआई से शिकायत की थी. शिकायत में बताया गया था कि धनबाद रेल मंडल में उनके द्वारा लिफ्ट और एसी लगाने का काम किया गया था, जिसके एवज में करीब 24 लाख रुपये का भुगतान होना बाकी था. भुगतान के लिए वह लगातार कार्यालय का चक्कर लगा रहे थे.

आरोप है कि वरीय मंडल विद्युत अभियंता (सामान्य) संजीव कुमार द्वारा भुगतान कराने के एवज में रिश्वत की मांग की जा रही थी. शिकायत मिलने के बाद सीबीआई की टीम ने मामले की जांच की, जिसमें शिकायत सही पाई गई. इसके बाद सीबीआई ने जाल बिछाकर डीआरएम कार्यालय में संजीव कुमार के दफ्तर में छापेमारी की और उन्हें 50 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया.

मामले को लेकर रेड में शामिल सीबीआई डीएसपी ने बताया कि रिश्वत मांगने की शिकायत मिली थी, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई है.

