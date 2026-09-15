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बोकारो में सीबीआई की कार्रवाई, 25 हजार रिश्वत मांगने वाला रेलवे चीफ हेल्थ इंस्पेक्टर गिरफ्तार

सीबीआई ने रिश्वत लेते हुए बोकारो में पोस्टेड रेलवे चीफ हेल्थ इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट

CBI arrested Railway Chief Health Inspector posted in Bokaro while he was accepting a bribe
सीबीआई कार्यालय (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 15, 2026 at 7:29 PM IST

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रांचीः मेडिकल लीव मंजूर करने के बदले 25 हजार रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में सीबीआई ने रेलवे के एक चीफ हेल्थ इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है. कार्रवाई मंगलवार, 15 सितंबर 2026 को की गई. गिरफ्तार अधिकारी की तैनाती भोजूडीह, आद्रा डिवीजन, दक्षिण पूर्व रेलवे (S.E. Railway), जिला बोकारो में चीफ हेल्थ इंस्पेक्टर के पद पर थी.

क्या है पूरा मामला

सीबीआई की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, आरोपी अधिकारी के खिलाफ एक शिकायत मिलने के बाद 15 सितंबर को ही मामला दर्ज किया गया. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि मेडिकल लीव की मंजूरी के लिए अधिकारी ने उससे 25 हजार रुपये की अनुचित राशि की मांग की थी.

शिकायत के बाद सीबीआई ने बिछाया जाल

शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने मामले की जांच शुरू की और रिश्वत लेते अधिकारी को पकड़ने के लिए ट्रैप की कार्रवाई की. जांच एजेंसी की टीम ने शिकायतकर्ता को तय रकम के साथ आरोपी के पास भेजा. इसी दौरान आरोपी अधिकारी ने शिकायतकर्ता से 10 हजार रुपये की रिश्वत स्वीकार की. रिश्वत की रकम लेते ही सीबीआई की टीम ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया. सीबीआई ने कार्रवाई के दौरान रिश्वत की रकम भी बरामद की है.

कार्यालय और आवास पर भी तलाशी

गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने आरोपी अधिकारी के कार्यालय और आवासीय परिसर की तलाशी भी ली. तलाशी के दौरान मामले से जुड़े दस्तावेज और अन्य साक्ष्यों की जांच की गई. सीबीआई के अनुसार, गिरफ्तार रेलवे अधिकारी को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए धनबाद की सक्षम अदालत में पेश किया जाएगा. सीबीआई ने स्पष्ट किया है कि मामले की जांच जारी है.

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