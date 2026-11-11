ETV Bharat / state

बिहार में CBI की बड़ी कार्रवाई, डाक अधीक्षक रिश्वत लेते गिरफ्तार

मोतिहारी में CBI ने डाक अधीक्षक को किया गिरफ्तार ( ETV Bharat )

पूर्वी चंपारण:बिहार के पूर्वी चंपारण स्थित के मोतिहारी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. सीबीआई की टीम ने मोतिहारी के डाक अधीक्षक एसएस सुमन को कथित तौर पर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. इस कार्रवाई के बाद डाक विभाग में हड़कंप मच गया है.

सीबीआई ने रिश्वत लेते पकड़ा