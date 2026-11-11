बिहार में CBI की बड़ी कार्रवाई, डाक अधीक्षक रिश्वत लेते गिरफ्तार
CBI arrested Postal Superintendent: तबादले के कुछ ही दिनों बाद CBI ने रंगे हाथों डाक अधीक्षक को पकड़ा, विभाग में हड़कंप. रिपोर्ट-रोहित राज
Published : November 11, 2026 at 8:18 PM IST
पूर्वी चंपारण:बिहार के पूर्वी चंपारण स्थित के मोतिहारी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. सीबीआई की टीम ने मोतिहारी के डाक अधीक्षक एसएस सुमन को कथित तौर पर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. इस कार्रवाई के बाद डाक विभाग में हड़कंप मच गया है.
सीबीआई ने रिश्वत लेते पकड़ा
जानकारी के मुताबिक, डाक अधीक्षक SS सुमन का कुछ ही दिन पहले मोतिहारी में पोस्टिंग हुई थी. उन्होंने यहां डाक अधीक्षक के रूप में जिम्मेदारी संभाली ही थी कि सीबीआई की कार्रवाई में उनका नाम सामने आ गया. बताया जा रहा है कि सीबीआई की टीम ने पूरी योजना के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें रिश्वत लेते हुए पकड़ा है.
विभाग में हड़कंप
इस कार्रवाई की खबर सामने आते ही डाक विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच खलबली मच गई. जिस अधिकारी पर डाक विभाग की जिम्मेदारी होती है, उसी अधिकारी की गिरफ्तारी की खबर ने विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. हालांकि, सीबीआई की ओर से अब तक इस मामले में विस्तृत आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है.
कई सवालों के जवाब अभी आना बाकी
सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर डाक अधीक्षक SS सुमन ने कितनी रकम रिश्वत के तौर पर मांगी थी? रिश्वत की मांग किस काम को लेकर की गई थी? क्या किसी व्यक्ति की शिकायत पर सीबीआई ने यह कार्रवाई की या इसके पीछे पहले से कोई जांच चल रही थी? इन सभी सवालों के जवाब सामने आने बाकी हैं.
आधिकारिक पुष्टि का इंतजार
फिलहाल, रिश्वत की रकम, शिकायतकर्ता और पूरे मामले की पृष्ठभूमि को लेकर आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है. सीबीआई की जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि इस कथित रिश्वतखोरी के पीछे पूरा मामला क्या है और इसमें अन्य किसी व्यक्ति की भूमिका भी है या नहीं.
सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार का मुद्दा गर्माया
मोतिहारी में पदभार संभालने के कुछ ही दिनों बाद डाक अधीक्षक की गिरफ्तारी की खबर ने एक बार फिर सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार के मुद्दे को चर्चा में ला दिया है. अब सबकी नजरें सीबीआई की आगे की कार्रवाई और आधिकारिक खुलासे पर टिकी हैं.
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