जानें कौन है बिहार का कुख्तात भोला सिंह जिसे CBI ने दबोचा, अनंत सिंह से था कनेक्शन
बिहार में हत्या, अपहरण से जुड़े दर्जनों मामले में वांछित भोला सिंह नाम बदलकर गुजरात में छिपा था. सीबीआई ने उसे दबोच लिया. पढ़ें खबर
Published : April 17, 2026 at 5:57 PM IST
पटना : बिहार के कुख्यात अपराधी और आतंक का पर्याय माने जाने वाले भोला सिंह को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की टीम ने गुजरात के सूरत से गिरफ्तार कर लिया है. करीब 12 साल पुराने अपहरण मामले में यह कार्रवाई की गई है, जिसमें पश्चिम बंगाल के दो लोगों के किडनैपिंग का मामला दर्ज था. लंबे समय से फरार चल रहा भोला सिंह पहचान छुपाने के लिए अपना नाम बदलकर 'गौतम' और 'अमित शर्मा' रखकर सूरत में रह रहा था.
भोला सिंह पर गंभीर मामले दर्ज : जानकारी के अनुसार, पटना जिले के पंडारक थाना क्षेत्र का रहने वाला भोला सिंह बिहार पुलिस के लिए लंबे समय से सिरदर्द बना हुआ था. उस पर हत्या, अपहरण, अवैध हथियार और विस्फोटक पदार्थ से जुड़े करीब दर्जन भर गंभीर मामले दर्ज हैं. उसकी गिरफ्तारी को एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है. पुलिस और जांच एजेंसियां उससे गहन पूछताछ की तैयारी में जुटी है.
CRPF का जवान रह चुका है : भोला सिंह का आपराधिक सफर काफी दिलचस्प और खतरनाक रहा है. वह एक समय केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) का जवान हुआ करता था और उसने कमांडो ट्रेनिंग भी ली थी. हालांकि, नौकरी छोड़ने के बाद उसने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया. शुरुआत में वह मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह के बेहद करीबी सहयोगी के रूप में काम करता था. दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी और वे साथ में एनटीपीसी में ठेकेदारी का काम भी करते थे.
अनंत सिंह से पहले दोस्ती, फिर दुश्मनी : हालांकि साल 2010 में करीब दो करोड़ रुपये के लेन-देन को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया. यह विवाद धीरे-धीरे दुश्मनी में बदल गया और दोनों एक-दूसरे के जानी दुश्मन बन बैठे. इसके बाद बिहार की आपराधिक दुनिया में दोनों के बीच वर्चस्व की लड़ाई खुलकर सामने आई.
कई हत्याओं में नाम सामने आया : साल 2008 में विवेका पहलवान के भाई संजय सिंह की हत्या हुई थी, जिसमें भोला सिंह का नाम सामने आया. उस वक्त वह अनंत सिंह का करीबी माना जाता था. वहीं, 30 दिसंबर 2013 को पटना के श्रीकृष्णापुरी थाना क्षेत्र के आनंदपुरी इलाके में अनंत सिंह के करीबी राजीव सिंह की हत्या कर दी गई थी. इस हत्याकांड में भी भोला सिंह के शूटर सौरव कुमार उर्फ चंदन का नाम सामने आया था, जिसे बाद में पुलिस ने लखीसराय से गिरफ्तार किया था. उसके पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए थे.
वर्चस्व की लड़ाई में मर्डर : राजीव सिंह की हत्या अपार्टमेंट की लिफ्ट में की गई थी, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी. उस समय के तत्कालीन पटना एसएसपी ने इस हत्या को वर्चस्व की लड़ाई का परिणाम बताया था. पुलिस का दावा था कि समय रहते कार्रवाई कर एक और बड़ी वारदात को टाल दिया गया.
पुलिस को भी बनाया था निशाना : भोला सिंह पर सिर्फ गैंगवार ही नहीं, बल्कि पुलिसकर्मियों की हत्या का भी आरोप है. वर्ष 2021 में पंडारक क्षेत्र में मुखिया प्रियरंजन कुमार उर्फ गोरेलाल, एएसआई राजेश कुमार और लाल बहादुर की हत्या के मामले में भी उसका नाम सामने आया था. इस घटना के बाद पुलिस ने उसे और उसके भाई मुकेश सिंह को भगोड़ा घोषित करते हुए तीन लाख रुपये का इनाम रखा था. हालांकि, मुकेश सिंह ने बाद में आत्मसमर्पण कर जमानत ले ली थी.
CBI की टीम ने सूरत से दबोचा : करीब दो दशक से अधिक समय तक अपराध की दुनिया में सक्रिय रहे भोला सिंह ने कई संगीन वारदातों को अंजाम दिया और हर बार कानून की पकड़ से बचता रहा. लेकिन आखिरकार CBI की टीम ने उसे गुजरात के सूरत से धर दबोचा. अब उसकी गिरफ्तारी के बाद न सिर्फ पुराने मामलों की जांच में तेजी आने की उम्मीद है, बल्कि बिहार में सक्रिय उसके नेटवर्क और अन्य सहयोगियों के बारे में भी महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं.
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