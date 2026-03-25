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CBI की रेलवे में रिश्वतखोरी के खिलाफ एक्शन, रांची के मुख्य वाणिज्यिक निरीक्षक गिरफ्तार

सीबीआई ने दक्षिण पूर्वी रेलवे के मुख्य वाणिज्यिक निरीक्षक को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है.

South Eastern Railway Office
मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, रांची (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 25, 2026 at 8:19 PM IST

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रांची: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने रिश्वतखोरी के एक मामले में कार्रवाई करते हुए दक्षिण पूर्वी रेलवे के मुख्य वाणिज्यिक निरीक्षक (Chief Commercial Inspector - CCI) को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. आरोपी अधिकारी पर शिकायतकर्ता से 50 हजार रुपये की रिश्वत मांगने और उसे स्वीकार करने का आरोप है.

बिलों के भुगतान के एवज में 10 प्रतिशत मांगा था कमीशन

सीबीआई की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 25 मार्च 2026 को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई. आरोप है कि मुख्य वाणिज्यिक निरीक्षक ने एक शिकायतकर्ता के लगभग 8.70 लाख रुपये के लंबित बिलों के भुगतान के एवज में 10 प्रतिशत कमीशन की मांग की थी. शिकायतकर्ता ने इस मामले की जानकारी सीबीआई को दी, जिसके बाद एजेंसी ने पूरे मामले की जांच शुरू की.

रंगे हाथों पकड़ा गया आरोपी अधिकारी

प्रारंभिक जांच के बाद सीबीआई ने जाल बिछाया और आरोपी अधिकारी को रिश्वत लेते हुए पकड़ने की योजना बनाई. तय योजना के तहत आरोपी ने शिकायतकर्ता से 50 हजार रुपये की पहली किस्त के रूप में रिश्वत मांगी. जैसे ही आरोपी ने यह राशि ली, सीबीआई की टीम ने उसे मौके पर ही रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया.

आरोपी के कार्यालय और आवासीय परिसरों में तलाशी अभियान

गिरफ्तारी के बाद सीबीआई की टीम आरोपी के कार्यालय और आवासीय परिसरों में तलाशी अभियान चला रही है. तलाशी के दौरान महत्वपूर्ण दस्तावेज और अन्य साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, जिससे इस पूरे नेटवर्क और संभावित अन्य संलिप्त लोगों की भूमिका का पता लगाया जा सके.

कार्रवाई के रेलवे विभाग में हड़कंप

इस कार्रवाई के बाद रेलवे विभाग में हड़कंप मच गया है. माना जा रहा है कि जांच के दौरान और भी कई अहम खुलासे हो सकते हैं. सीबीआई फिलहाल पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस भ्रष्टाचार के मामले में और कौन-कौन शामिल हैं.

सीबीआई ने स्पष्ट किया है कि मामले की जांच जारी है और आगे की कार्रवाई साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी.

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