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10000 घूस ले रहा था, CBI टीम को देखते ही फेंकने लगा.. सरकारी आवास पर रंगे हाथ पकड़ा गया

आरा हेड पोस्ट ऑफिस ओवरसियर ( ETV Bharat )