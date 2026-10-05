ETV Bharat / state

10000 घूस ले रहा था, CBI टीम को देखते ही फेंकने लगा.. सरकारी आवास पर रंगे हाथ पकड़ा गया

भोजपुर में सरकारी आवास में ग्रामीण डाक सेवक से 10 हजार रुपये रिश्वत लेते ओवरसियर को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया. रिपोर्ट- आलोक भारती

Ara Head Post Office overseer
आरा हेड पोस्ट ऑफिस ओवरसियर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 5, 2026 at 1:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भोजपुर: बिहार के भोजपुर जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बड़ी कार्रवाई की है. आरा हेड पोस्ट ऑफिस के ओवरसियर पुरुषोत्तम कुमार को 10 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रविवार देर शाम रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया. सीबीआई टीम ने आरोपी को उसके सरकारी आवास से पकड़ा.

10 हजार घूस ले रहा था

उदवंतनगर प्रखंड के छोटी सासाराम स्थित उप डाकघर में पदस्थ ग्रामीण डाक सेवक (जीडीएस) से सरकारी काम कराने और फाइल पर हस्ताक्षर कराने के एवज में ओवरसियर ने 10 हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी. लगातार मांग से परेशान होकर जीडीएस ने सीबीआई से शिकायत की.

Ara Head Post Office overseer
10 हजार रुपये की रिश्वत (ETV Bharat)

रंगे हाथ पकड़ने के लिए बिछाया ट्रैप

शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने मामले की जांच की और शिकायत की सत्यता का सत्यापन कराया. इसके बाद आरोपी को रंगे हाथ पकड़ने के लिए ट्रैप की योजना बनाई गई. रविवार को शिकायतकर्ता आरोपी के सरकारी आवास पर पहुंचा और उसे 10 हजार रुपये सौंपे.

सीबीआई टीम को देखते ही रुपये फेंकने लगा

रिश्वत देने की प्रक्रिया पूरी होते ही निगरानी कर रही सीबीआई टीम ने कार्रवाई शुरू कर दी. टीम को अपनी ओर आते देख आरोपी घबरा गया और उसने रिश्वत की रकम बाहर फेंक दी. हालांकि अधिकारियों ने उसे मौके पर ही दबोच लिया और रकम बरामद कर ली.

सरकारी आवास से हुई गिरफ्तारी

जानकारी के अनुसार हाल ही में पुरुषोत्तम कुमार का प्रमोशन के बाद अरवल जिले में ट्रांसफर हुआ था, लेकिन वह आरा में ही रह रहा था. सीबीआई ने आरा स्थित उसके सरकारी आवास पर ही ट्रैप लगाकर गिरफ्तारी की. इस कार्रवाई के बाद डाक विभाग से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया है. मामले में सीबीआई की ओर से आगे की जांच और कानूनी प्रक्रिया जारी है.

ये भी पढ़ें-

50 रुपए की घूस पड़ गई भारी, डायल-112 पुलिसकर्मियों ने मांगे पैसे, वीडियो वायरल होने पर कार्रवाई

बिहार में बीसीओ गिरफ्तार, निगरानी विभाग ने घूस लेते रंगे हाथ दबोचा

होटल में घूस लेने पहुंचा था जूनियर इंजीनियर, निगरानी विभाग ने रंगे हाथों दबोचा

TAGGED:

ARA NEWS
BRIBE IN BHOJPUR
आरा हेड पोस्ट ऑफिस ओवरसियर
भोजपुर में रिश्वत
ARA HEAD POST OFFICE OVERSEER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.