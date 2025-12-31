ETV Bharat / state

CBI ने CGST झांसी कार्यालय में 70 लाख की रिश्वतखोरी पकड़ी; डिप्टी कमिश्नर और 2 अधीक्षक सहित 5 गिरफ्तार, कैश-जेवर भी मिले

इसके आलावा तलाशी में 90 लाख रुपए, भारी मात्रा में सोने की ज्वेलरी और कई प्रॉपर्टी के दस्तावेज बरामद हुए हैं. दिल्ली से झांसी पहुंची सीबीआई टीम ने अब तक कुल 1.60 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं. जिससे पूरे शहर के बड़े व्यापारियों और जीएसटी विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों में हड़कंप सा मचा हुआ हुआ है.

झांसी: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने 30 दिसंबर को शुरू किए गए एक ऑपरेशन के दौरान केंद्रीय माल और सेवा कर, (सीजीएसटी) झांसी कार्यालय में रिश्वतखोरी रैकेट का भंडाफोड़ किया है. सीबीआई ने 70 लाख रुपये रिश्वत लेते हुए सेंट्रल जीएसटी की डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी, दो अधीक्षक, एक वकील और एक निजी कंपनी के मालिक को गिरफ्तार किया है.

1.5 करोड़ रिश्वत मांगी थीः सीबीआई ने बुधवार को प्रेस नोट जारी कर बताया है कि मंगलवार को झांसी में तैनात उप आयुक्त (आईआरएस-सी एंड आईटी), दो अधीक्षकों, एक अधिवक्ता, निजी कंपनियों के मालिकों तथा कुछ अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध एक निजी फर्म को जीएसटी चोरी के मामलों में अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए 1.5 करोड़ रुपये मांगने की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कराई गई थी.

90 लाख सहित 1.60 करोड़ का माल बरामदः सीबीआई ने जाल बिछाकर दो अधीक्षकों को 70 लाख रुपये की रिश्वत की लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. यह रिश्वत सीजीएसटी झांसी की उप आयुक्त प्रभा भंडारी के कहने पर ली जा रही थी. सीबीआई ने इसके बाद की गई तलाशी में लगभग 90 लाख रुपये नकद, कई संपत्ति दस्तावेज तथा भारी मात्रा में आभूषण/सोना-चांदी बरामद किए गए हैं. अभी तक लगभग 1.60 करोड़ रुपये नकद बरामद किए जा चुके हैं. आरियों को मेडिकल के बाद न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा. तलाशी की प्रक्रिया अभी जारी है और आगे की जाँच लगातार की जा रही है.

गिरफ्तार किए गए आरोपी

1. प्रभा भंडारी (आईआरएस-सी एंड आईटी, 2016 बैच), उप आयुक्त, सीजीएसटी झांसी.

2. अनिल तिवारी, अधीक्षक, सीजीएसटी झांसी.

3. अजय कुमार शर्मा, अधीक्षक-सीजीएसटी झांसी.

4. राजू मंगतानी, मालिक-एम/एस जय दुर्गा हार्डवेयर.

5. नरेश कुमार गुप्ता, अधिवक्ता.



