कोयला कर्मियों के 727 करोड़ डूबने की सीबीआई करेगी जांच, झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर केस दर्ज
झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर अब सीबीआई CMPFO में वित्तीय अनियमितता मामले की जांच करेगी. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : November 5, 2026 at 6:42 PM IST
रांचीः धनबाद के कोल माइंस प्रोविडेंट फंड संगठन (CMPFO) के करीब 1,390 करोड़ रुपये के निवेश में भारी वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है.
दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (DHFL) में निवेश के कारण संगठन को 727.67 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच, रांची ने इस मामले में नियमित प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. एफआईआर में कोल माइंस प्रोविडेंट फंड संगठन (CMPFO) के तत्कालीन कमिश्नर अनिमेष भारती, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (DHFL) के तत्कालीन प्रमोटर एवं निदेशक कपिल वाधवान और धीरज वाधवान के अलावा संगठन के अज्ञात अधिकारियों और अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है.
छह महीने तक नहीं निकाली गई निवेश की रकम
सीबीआई की प्राथमिकी के अनुसार, CMPFO ने वर्ष 2015 से 2018 के बीच DHFL में लगभग 1,390.25 करोड़ रुपये का निवेश किया था. इस निवेश को लेकर वित्तीय विशेषज्ञों और फंड मैनेजरों ने पहले ही चेतावनी दी थी. उन्हें आशंका थी कि DHFL की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है और निवेश की गई रकम को वापस निकाल लेना चाहिए।इसके बावजूद CMPFO के अधिकारियों ने समय रहते इस चेतावनी पर कार्रवाई नहीं की. आरोप है कि निवेश वापस लेने का प्रस्ताव लगभग छह महीने तक लंबित रखा गया. आखिरकार 20 दिसंबर 2019 को रकम निकालने का प्रस्ताव पारित किया गया. तब तक DHFL दिवालिया होने की प्रक्रिया यानी रिजॉल्यूशन में जा चुकी थी. इसके बाद CMPFO को करीब 727.67 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा.
हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए CBI जांच का दिया आदेश
इस पूरे मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका (W.P. (PIL) No. 4486/2022) दाखिल की गई थी. याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि सार्वजनिक भविष्य निधि की इतनी बड़ी रकम के नुकसान के बावजूद संबंधित अधिकारियों ने गंभीरता से जांच नहीं की. मामले को दबाने और जिम्मेदार अधिकारियों को बचाने की कोशिश की गई.
झारखंड हाईकोर्ट ने 8 अक्टूबर 2026 को अपने आदेश में मामले की गंभीरता को देखते हुए CBI जांच का आदेश दिया. अदालत ने कहा कि यह कोई सामान्य वित्तीय नुकसान का मामला नहीं है. करीब 727.67 करोड़ रुपये सार्वजनिक धन का नुकसान हुआ है. ऐसे मामले में स्वतंत्र जांच जरूरी है, ताकि जांच की निष्पक्षता पर जनता का भरोसा बना रहे. अदालत ने यह भी माना कि केवल विभागीय कार्रवाई इस मामले में पर्याप्त नहीं है. विभागीय जांच और आपराधिक जांच की प्रकृति अलग-अलग होती है। इसलिए मामले की आपराधिक पहलुओं से भी जांच होनी चाहिए.
CMPFO अधिकारियों की भूमिका पर उठाए गंभीर सवाल
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में CMPFO के अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए. अदालत ने कहा कि जब वित्तीय विशेषज्ञों ने निवेश वापस लेने की सलाह दी थी, तब अधिकारियों ने उस पर समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की? अदालत ने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि इतनी बड़ी रकम के नुकसान के बावजूद CMPFO की ओर से मामले को महज व्यावसायिक नुकसान बताने की कोशिश की गई.
अदालत के अनुसार, उपलब्ध रिकॉर्ड में ऐसे तथ्य हैं, जिनकी आपराधिक पहलू से जांच जरूरी है. हाईकोर्ट ने तत्कालीन क्षेत्रीय आयुक्त पंकज कुमार की ओर से दिए गए उस हलफनामे पर भी सवाल उठाया, जिसमें मामले को केवल व्यावसायिक नुकसान बताते हुए आपराधिक साजिश या विश्वासघात से इनकार किया गया था. अदालत ने निर्देश दिया कि इस तरह दिए गए क्लीन चिट को जांच का आधार नहीं बनाया जाए.
तत्कालीन कमिश्नर समेत DHFL के प्रमोटर आरोपी
CBI ने 22 अक्टूबर 2026 को RC0242026A0014 नंबर से प्राथमिकी दर्ज की है। इसमें मुख्य रूप से तीन नाम शामिल हैं.
- अनिमेष भारती: निवेश के समय धनबाद स्थित CMPFO के तत्कालीन कमिश्नर.
- कपिल वाधवान: DHFL के तत्कालीन प्रमोटर और निदेशक.
- धीरज वाधवान: DHFL के तत्कालीन प्रमोटर और निदेशक.
इसके अलावा CMPFO धनबाद के अज्ञात अधिकारियों और अन्य अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है. CBI ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 409 और 420 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) के साथ 13(1)(डी) और संशोधित धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया है.
CBI को सभी जिम्मेदार लोगों की भूमिका तलाशने का निर्देश
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में CBI को निर्देश दिया कि CMPFO के DHFL में किए गए निवेश और उससे हुए नुकसान की विस्तृत जांच की जाए. यह भी पता लगाया जाए कि इस पूरे मामले में कौन-कौन लोग शामिल थे और किसकी क्या भूमिका रही. अदालत ने जांच एजेंसी को निर्देश दिया कि वह सभी संबंधित व्यक्तियों की भूमिका की जांच करे. संबंधित पक्षों को CBI के साथ पूरा सहयोग करने और सभी जरूरी दस्तावेज एवं रिकॉर्ड उपलब्ध कराने को कहा गया है.
इसे भी पढे़ं- कोयला कर्मियों के पीएफ के 727.67 करोड़ डूबने की होगी CBI जांच, झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा आदेश
इसे भी पढे़ं- रांची में केंद्रीय कोयला मंत्री ने की बड़ी घोषणा, कर्मियों को 1 करोड़ का अतिरिक्त बीमा, अनुग्रह राशि भी 25 लाख तक बढ़ाई
इसे भी पढे़ं- कोयला उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करने में सफल रहा बीसीसीएल, सीएमडी ने कहा- बिजली के लिए नहीं होगी कोयले की कमी