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कोयला कर्मियों के 727 करोड़ डूबने की सीबीआई करेगी जांच, झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर केस दर्ज

सीबीआई ऑफिस, रांची ( Etv Bharat )

रांचीः धनबाद के कोल माइंस प्रोविडेंट फंड संगठन (CMPFO) के करीब 1,390 करोड़ रुपये के निवेश में भारी वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है.

दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (DHFL) में निवेश के कारण संगठन को 727.67 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच, रांची ने इस मामले में नियमित प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. एफआईआर में कोल माइंस प्रोविडेंट फंड संगठन (CMPFO) के तत्कालीन कमिश्नर अनिमेष भारती, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (DHFL) के तत्कालीन प्रमोटर एवं निदेशक कपिल वाधवान और धीरज वाधवान के अलावा संगठन के अज्ञात अधिकारियों और अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है.