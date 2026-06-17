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अमेठी में CBI का बड़ा एक्शन, करोड़ों के शिक्षा घोटाले की जांच में छापेमारी

अमेठी में CBI की छापेमारी ( Photo Credit: ETV Bharat )

अमेठी: जनपद के बेसिक शिक्षा विभाग के वित्त एवं लेखा विभाग में हुए 7 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले की जांच अब सीबीआई ने अपने हाथ में ले ली है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश के बाद बुधवार को सीबीआई की 8 टीमें अमेठी पहुंचीं और जिले के अलग-अलग इलाकों में जाकर मामले में शामिल लोगों से पूछताछ की है. वित्त एवं लेखा अधिकारी किशन गुप्ता (VIDEO Credit: ETV Bharat) सीबीआई-डीआईजी शिवानी तिवारी के नेतृत्व में अमेठी के साथ लखनऊ, प्रतापगढ़, कुशीनगर और अयोध्या में भी छापेमारी की जा रही है. घोटाले का खुलासा लेखाधिकारी किशन गुप्ता की तहरीर पर गौरीगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज होने के बाद हुआ था, जिसमें कर्मचारियों द्वारा बड़े स्तर पर हेरफेर कर कई शिक्षकों के खाते में पैसे भेजने का आरोप है. जानकारी के अनुसार, अमेठी के बेसिक शिक्षा विभाग के वित्त एवं लेखा विभाग में बीते दिनों सात करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला सामने आया था. मामले का मुकदमा लेखाधिकारी की तहरीर पर गौरीगंज कोतवाली में दर्ज किया गया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था. हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सीबीआई ने पूरे मामले को टेकओवर किया और जांच के लिए कई विशेष टीमें गठित कर आगे की कार्यवाई शुरू की. मामले की जांच के लिए बुधवार की सुबह सीबीआई की आठ टीमें अमेठी पहुंचीं. टीमों ने जिले के लोधवरिया, पूरे यदुराम पांडेय समेत 8 ठिकानों पर छापेमारी कर संलिप्त कर्मचारियों, शिक्षकों से घंटों पूछताछ की.