विमल नेगी डेथ केस में CBI का राज्य सरकार पर जांच प्रभावित करने का आरोप, हाईकोर्ट ने IAS मीणा की जमानत याचिका पर सुरक्षित किया फैसला
चीफ इंजीनियर विमल नेगी मौत मामले में सीबीआई ने राज्य सरकार पर जांच प्रभावित करने का आरोप लगाया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 14, 2025 at 7:56 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत से जुड़े मामले में एचपी पावर कॉरपोरेशन के पूर्व एमडी आईएएस अधिकारी हरिकेश मीणा की जमानत याचिका में सीबीआई के आवेदन पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. सीबीआई ने इस मामले में राज्य सरकार द्वारा जांच को प्रभावित करने और सीबीआई अधिकारियों के साथ सहयोग न करने के आरोप लगाए हैं.
सीबीआई ने मामले में राज्य सरकार को प्रतिवादी बनाए रखने के खिलाफ दलील दी है कि राज्य सरकार जमानत याचिका का विरोध करने की बजाय अपने अधिकारियों के बचाव को प्राथमिकता दे रही है. सीबीआई ने एसआईटी जांच पर भी सवालिया निशान लगाए हैं. दूसरी ओर सरकार का कहना है कि सीबीआई जांच में उनका कोई दखल नहीं है. बल्कि अपने अधिकारियों को सीबीआई उत्पीड़न से बचाने के लिए उसका मामले में हस्तक्षेप करना जरूरी है.
हाईकोर्ट ने सीबीआई के आवेदन पर फैसला सुरक्षित रखते हुए आईएएस मीणा को दी गई अंतरिम राहत भी फैसला आने तक बढ़ा दी है. मामले में 7 अप्रैल को हाईकोर्ट ने प्रार्थी मीणा को अंतरिम राहत देते हुए जांच टीम को उसके खिलाफ कोई दंडात्मक एक्शन न करने के आदेश दिए थे. मामले पर सुनवाई न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह के समक्ष हुई.
उल्लेखनीय है कि इस साल दस मार्च से लापता एच.पी.पी.सी.एल. के चीफ इंजीनियर विमल नेगी निदेशक का शव 18 मार्च को बिलासपुर स्थित गोबिंद सागर झील में मिला था. विमल नेगी के लापता होने के बाद उनकी पत्नी किरण नेगी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पावर कॉरपोरेशन के एमडी हरिकेश मीणा, निदेशक देसराज समेत अन्य उच्च अधिकारियों पर उनके पति को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है.
विमल नेगी की पत्नी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए न्यू शिमला पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई. इसमें आरोपी बनाए गए पूर्व निदेशक देसराज व एमडी हरिकेश मीणा पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं. हाईकोर्ट के आदेशानुसार अब इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई है.
ये भी पढ़ें: पूर्व BJP सांसद के बेटे के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज, महिला ने लगाए गंभीर आरोप