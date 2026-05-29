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डिजिटल अरेस्ट से बचाएगा सीबीआई का 'अभय', आसान भाषा में मिलेगी तत्काल मदद

जयपुरः डिजिटल अरेस्ट और अदालतों व जांच एजेंसियों के नाम पर फर्जी अरेस्ट वारंट भेजकर लोगों से साइबर ठगी की वारदात को अंजाम देने के मामले बढ़ते जा रहे हैं. राजस्थान में भी हाल के दिनों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं. जिनमें लोगों को अरेस्ट वारंट और कोर्ट का डर दिखाकर लाखों रुपए की चपत लगाई गई. इस बढ़ते खतरे से निपटने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा 'अभय' (ABHAY) नामक एक अत्यंत आधुनिक एआई आधारित नोटिस सत्यापन चैटबॉट विकसित किया गया है. जो किसी भी संदिग्ध नोटिस की असलियत बताने में सक्षम है.

राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा द्वारा प्रदेश में साइबर अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने और लोगों को नए जमाने के साइबर खतरों से सुरक्षित रखने के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं. एडीजी क्राइम वीके सिंह ने बताया कि इन दिनों तेजी से बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट स्कैम और अदालतों व जांच एजेंसियों के नाम पर भेजे जा रहे फर्जी अरेस्ट वारंट से नागरिकों को बचाने के लिए एक विशेष एडवाइजरी जारी की गई है. जिसमें अभय चैटबॉट के बारे में विस्तार से समझाया गया है.

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असली और नकली नोटिस का बताता है अंतरः एडीजी वीके सिंह ने बताया कि Artificial Intelligence Based Helpful Assistant for You (ABHAY) एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित चैटबॉट है. जो इंटरनेट पर सक्रिय अपराधियों के खिलाफ आम नागरिकों के लिए एक डिजिटल सुरक्षा गार्ड की तरह काम करता है. यह चैटबॉट 24x7 लाइव रहता है. जो किसी भी व्यक्ति को मिले संदिग्ध नोटिस की वास्तविकता की तुरंत जांच करके असली और नकली नोटिस के बीच का अंतर स्पष्ट कर देता है. इसका मुख्य उद्देश्य डिजिटल अरेस्ट जैसे बड़े फ्रॉड के दौरान नागरिकों को घबराहट में कोई भी गलत या आत्मघाती कदम उठाने से रोकना है.