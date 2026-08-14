ETV Bharat / state

चंडीगढ़ में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आधारित डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर व्यवस्था की शुरुआत, जानें कैसे करेगी काम

CBDC based DBT launched in Chandigarh ( Haryana Government )

चंडीगढ़: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज चंडीगढ़ दौरे पर रहें. इस दौरान उन्होंने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) आधारित डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) व्यवस्था की शुरुआत की. केंद्रीय कृषि मंत्री ने चंडीगढ़ और दादरा एवं नगर हवेली में 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' (PMGKAY) के तहत इस व्यवस्था की देश में पहली बार पूर्ण रूप से शुरुआत की है. क्या है CBDC आधारित DBT व्यवस्था? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) आधारित डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) व्यवस्था भारत सरकार की एक अत्याधुनिक पहल है. इसके तहत सरकारी सब्सिडी और कल्याणकारी लाभों को सीधे लाभार्थियों के डिजिटल वॉलेट में डिजिटल रुपया (e₹ के रूप में) भेजा जाता है. ये व्यवस्था पारंपरिक बैंक ट्रांसफर (जैसे बैंक खातों में नकद भेजना) से आगे बढ़कर "पर्पस-बाउंड" (उद्देश्य-निर्धारित) डिजिटल डिलीवरी सुनिश्चित करती है. व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं: