पुलिस के हत्थे चढ़ा लोगों से धोखाधड़ी करने वाला आरोपी, 15 साल से फरार वारंटी को भी दबोचा

हरिद्वार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. सीबीसीआईडी टीम ने धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया हैय

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (Photo-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 11, 2025 at 7:02 AM IST

3 Min Read
हरिद्वार: कोतवाली ज्वालापुर क्षेत्र में दर्ज एक बहुचर्चित धोखाधड़ी मामले में पचास हजार रुपये के इनामी आरोपी को सीबीसीआईडी की टीम ने महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर लिया. आरोपी कई वर्षों से फरार चल रहा था और उसकी तलाश में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित विभिन्न राज्यों में लगातार दबिश दी जा रही थी. इसके साथ ही हरिद्वार नगर कोतवाली पुलिस ने भी धोखाधड़ी के मामले में वांछित चल रहे एक वारंटी को दबोचा है, जो पिछले 15 सालों से फरार चल रहा था. आरोपी को यूपी से अमरोहा से गिरफ्तार किया गया, जो धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहा था. दोनों ही आरोपी अब सलाखों के पीछे हैं.

पुलिस के अनुसार, ज्वालापुर कोतवाली में आरोपी अनिल कुमार तिवारी, निवासी ए-1597 एलआईजी आवास विकास कॉलोनी, हंसपुरम, थाना नौबस्ता, कानपुर (उ.प्र.) के खिलाफ गंभीर आरोपों में मुकदमा दर्ज है. आरोपी ने चिट्स एंड फंड के नाम पर लोगों से लाखों रुपए की धोखाधड़ी की और लंबे समय से फरार चल रहा था. उसकी गिरफ्तारी पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था. सीबीसीआईडी की टीम ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से महाराष्ट्र के ठाणे जिले स्थित टीटवाला ईस्ट क्षेत्र में दबिश दी और फ्लैट नंबर 205, बिल्डिंग नंबर-02, रिजेन्सी सर्वम, टीटवाला से आरोपी को 7 दिसंबर 2025 को पकड़ लिया.

गिरफ्तारी के बाद सीबीसीआईडी की टीम ने आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर 9 दिसंबर को कोतवाली ज्वालापुर में दाखिल किया. ज्वालापुर कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है. गिरफ्तार आरोपी को गिरफ्तारी करने वाली टीम में सीबीसीआईडी के निरीक्षक वेदप्रकाश थपलियाल, अपर उप निरीक्षक सुरेश स्नेही और सिपाही कर्मवीर सिंह व मनोज कुमार शामिल रहे.

दूसरा आरोपी यूपी के गिरफ्तार: नगर कोतवाली पुलिस ने पिछले पन्द्रह साल से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपी का नाम गौतम कुमार है जो मूलरूप से उत्तर प्रदेश के प्रतापगंज का रहने वाला है. आरोपी धोखाधड़ी के मुकदमे ने वांछित चल रहा था. पुलिस के अनुसार आरोपी गौतम कुमार के खिलाफ वर्ष 2009 में न्यायालय से गैर जमानती वारंट जारी हुआ था. उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही थी, लेकिन आरोपी अलग-अलग राज्यों में ठिकाने बदलकर बचता रहा. पुलिस टीम ने 9 दिसंबर को चंदनपुर रहटा, अमरोहा यूपी, में दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया. नगर कोतवाली प्रभारी रितेश शाह ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश कर दिया है.

