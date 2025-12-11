ETV Bharat / state

पुलिस के हत्थे चढ़ा लोगों से धोखाधड़ी करने वाला आरोपी, 15 साल से फरार वारंटी को भी दबोचा

हरिद्वार: कोतवाली ज्वालापुर क्षेत्र में दर्ज एक बहुचर्चित धोखाधड़ी मामले में पचास हजार रुपये के इनामी आरोपी को सीबीसीआईडी की टीम ने महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर लिया. आरोपी कई वर्षों से फरार चल रहा था और उसकी तलाश में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित विभिन्न राज्यों में लगातार दबिश दी जा रही थी. इसके साथ ही हरिद्वार नगर कोतवाली पुलिस ने भी धोखाधड़ी के मामले में वांछित चल रहे एक वारंटी को दबोचा है, जो पिछले 15 सालों से फरार चल रहा था. आरोपी को यूपी से अमरोहा से गिरफ्तार किया गया, जो धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहा था. दोनों ही आरोपी अब सलाखों के पीछे हैं.

पुलिस के अनुसार, ज्वालापुर कोतवाली में आरोपी अनिल कुमार तिवारी, निवासी ए-1597 एलआईजी आवास विकास कॉलोनी, हंसपुरम, थाना नौबस्ता, कानपुर (उ.प्र.) के खिलाफ गंभीर आरोपों में मुकदमा दर्ज है. आरोपी ने चिट्स एंड फंड के नाम पर लोगों से लाखों रुपए की धोखाधड़ी की और लंबे समय से फरार चल रहा था. उसकी गिरफ्तारी पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था. सीबीसीआईडी की टीम ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से महाराष्ट्र के ठाणे जिले स्थित टीटवाला ईस्ट क्षेत्र में दबिश दी और फ्लैट नंबर 205, बिल्डिंग नंबर-02, रिजेन्सी सर्वम, टीटवाला से आरोपी को 7 दिसंबर 2025 को पकड़ लिया.

गिरफ्तारी के बाद सीबीसीआईडी की टीम ने आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर 9 दिसंबर को कोतवाली ज्वालापुर में दाखिल किया. ज्वालापुर कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है. गिरफ्तार आरोपी को गिरफ्तारी करने वाली टीम में सीबीसीआईडी के निरीक्षक वेदप्रकाश थपलियाल, अपर उप निरीक्षक सुरेश स्नेही और सिपाही कर्मवीर सिंह व मनोज कुमार शामिल रहे.