CBCID ने ₹50 हजार के इनामी को महाराष्ट्र से किया गिरफ्तार, ट्रांजिट रिमांड पर आरोपी

हरिद्वार: कोतवाली ज्वालापुर क्षेत्र में दर्ज एक बहुचर्चित धोखाधड़ी मामले के पचास हजार रुपए के इनामी आरोपी को सीबीसीआईडी टीम ने महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया. आरोपी कई सालों से फरार चल रहा था और उसकी तलाश में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत विभिन्न राज्यों में लगातार दबिश दी जा रही थी. इसके साथ ही हरिद्वार नगर कोतवाली पुलिस ने भी धोखाधड़ी के मामले में वांछित चल रहे एक वारंटी को दबोचा है, जो पिछले 15 सालों से फरार चल रहा था. आरोपी को यूपी के अमरोहा से गिरफ्तार किया गया, जो धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहा था. दोनों ही आरोपी अब सलाखों के पीछे हैं.
पुलिस के अनुसार, ज्वालापुर कोतवाली में आरोपी अनिल कुमार तिवारी पुत्र जागेश्वर तिवारी निवासी थाना नौबस्ता, कानपुर (यूपी) के खिलाफ गंभीर आरोपों में मुकदमा दर्ज है. आरोपी ने 'चिट्स एंड फंड' के नाम पर लोगों से लाखों रुपए की धोखाधड़ी की और लंबे समय से फरार चल रहा था. उसकी गिरफ्तारी पर 50 हजार रुपये का ईनाम घोषित किया गया था.
सीबीसीआईडी की टीम ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से महाराष्ट्र के ठाणे जिले स्थित टीटवाला ईस्ट क्षेत्र में दबिश दी और रेजेन्सी सर्वम, टीटवाला से आरोपी को 7 दिसंबर 2025 को पकड़ लिया. गिरफ्तारी के बाद सीबीसीआईडी की टीम ने आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर 9 दिसंबर को कोतवाली ज्वालापुर में दाखिल किया.
ज्वालापुर कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है.
नगर कोतवाली पुलिस ने 15 साल से फरार चल रहा वारंटी दबोचा: हरिद्वार नगर पुलिस ने पिछले पंद्रह साल से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपी का नाम गौतम कुमार है, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के प्रतापगंज का रहने वाला है. आरोपी धोखाधड़ी के मुकदमे ने वांछित चल रहा था.
पुलिस के अनुसार, आरोपी गौतम कुमार के खिलाफ वर्ष 2009 में न्यायालय से गैर जमानत वारंट जारी हुआ था. उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही थी. लेकिन आरोपी अलग-अलग राज्यों में ठिकाने बदलकर बचता रहा. पुलिस टीम ने 9 दिसंबर को चंदनपुर रहटा, अमरोहा (यूपी) में दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया. नगर कोतवाली प्रभारी रितेश शाह ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश कर दिया है.
