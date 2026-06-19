मानसून में कांगेर वैली नेशनल पार्क की गुफाएं अक्टूबर तक बंद, सिर्फ तीरथगढ़ जलप्रपात रहेगा पर्यटकों के लिए खुला
बारिश के दौरान गुफाओं में जलभराव और बाढ़ की स्थिति बन जाती है. कोटमसर गुफा, दंडक, कैलाश, मांदरकोंटा गुफा अस्थायी रूप से बंद रहेगी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 19, 2026 at 7:40 AM IST
जगदलपुर: बस्तर की विश्व प्रसिद्ध कांगेर वैली नेशनल पार्क में मानसून सीजन को देखते हुए पर्यटकों की सुरक्षा के लिए पार्क प्रबंधन ने 17 जून से अक्टूबर 2026 तक सभी प्रमुख गुफाओं को बंद करने का निर्णय लिया है. इस दौरान पर्यटक केवल तीरथगढ़ जलप्रपात का दीदार कर सकेंगे.
करीब 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला कांगेर वैली नेशनल पार्क अपनी जैव विविधता, घने साल व मिश्रित वनों, दुर्लभ वन्यजीवों, प्राकृतिक झरनों और करोड़ों वर्ष पुरानी चूना-पत्थर की गुफाओं के लिए देश-विदेश में प्रसिद्ध है.
बस्तर में प्राकृतिक गुफाएं
यहां स्थित कोटमसर गुफा भारत की सबसे लंबी प्राकृतिक गुफाओं में से एक मानी जाती है. जबकि कैलाश गुफा अपनी अद्भुत स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट संरचनाओं के लिए जानी जाती है.
मानसून में गुफाओं में पानी भरने का खतरा
कोटमसर वन परिक्षेत्र अधिकारी नीतू सिंह ठाकुर ने बताया के अनुसार बारिश के दौरान गुफाओं में जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है. जिससे पर्यटकों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है. इसी वजह से कोटमसर गुफा, दंडक गुफा, कैलाश गुफा और मांदरकोंटा गुफा को अस्थायी रूप से बंद रखा जाएगा.
अक्टूबर से खुलेंगी गुफाएं
मानसून समाप्त होने के बाद अक्टूबर महीने के बाद गुफाओं को फिर से पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा. तब तक पर्यटक तीरथगढ़ जलप्रपात के मनोरम दृश्य और कांगेर घाटी की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकेंगे.