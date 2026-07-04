आजम खान के जौहर विश्वविद्यालय के खिलाफ हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल, बनाए गए हैं 38 अवैध भवन
रामपुर विकास प्राधिकरण ने विश्वविद्यालय में बिना मानचित्र स्वीकृति के बनाए गए 38 भवनों को लेकर सख्त रुख अपनाया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 4, 2026 at 7:19 PM IST
रामपुर : सपा नेता आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. 38 कथित अवैध भवनों को लेकर रामपुर विकास प्राधिकरण ने बड़ा कानूनी कदम उठाते हुए शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी है. अब विश्वविद्यालय प्रबंधन को नोटिस के खिलाफ एकपक्षीय राहत मिलना आसान नहीं होगा.
मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट द्वारा संचालित जौहर विश्वविद्यालय में बिना मानचित्र स्वीकृति के बनाए गए 38 भवनों को लेकर रामपुर विकास प्राधिकरण ने सख्त रुख अपनाया है. आरडीए पहले ही इन भवनों को लेकर नोटिस जारी कर चुका है और अब उसी नोटिस के समर्थन में इलाहाबाद हाईकोर्ट में कैविएट भी दाखिल कर दी गई है.
इसका सीधा अर्थ यह है कि यदि विश्वविद्यालय प्रबंधन हाईकोर्ट में नोटिस के खिलाफ स्टे या किसी अन्य राहत की मांग करता है, तो अदालत पहले रामपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) का पक्ष सुनेगी और उसके बाद ही कोई आदेश पारित करेगी. यानी अब विश्वविद्यालय को तत्काल एकपक्षीय राहत मिलना आसान नहीं होगा. आरडीए ने 28 जून को विश्वविद्यालय प्रबंधन को नोटिस जारी करते हुए 15 दिन के भीतर जवाब देने के निर्देश दिए थे.
बताया जा रहा है कि वर्ष 2024 के प्रस्तावित मास्टर प्लान में विश्वविद्यालय क्षेत्र का गांव सिंगनखेड़ा भी शामिल है. जब तक मास्टर प्लान पूरी तरह लागू नहीं हो जाता और संबंधित भूमि नियमानुसार मुक्त नहीं होती, तब तक विकास प्राधिकरण वहां किसी नए मानचित्र को स्वीकृति नहीं दे सकता. ऐसे में इन भवनों को वैध कराने की प्रक्रिया फिलहाल आसान नजर नहीं आ रही है.
आयकर विभाग की जांच के दौरान जिला पंचायत की रिपोर्ट में भी यह तथ्य सामने आया कि वर्ष 2016 में केवल मेडिकल कॉलेज और अकादमिक ब्लॉक के नक्शे ही स्वीकृत किए गए थे. इसके अलावा अन्य भवनों के लिए कोई स्वीकृत मानचित्र प्रस्तुत नहीं किया गया. रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि कई भवन बिना मानचित्र स्वीकृति और अग्निशमन विभाग की अनापत्ति प्रमाणपत्र यानी एनओसी के ही बनाए गए.
जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी के निर्देश पर एसडीएम कुमार गौरव के नेतृत्व में जिला प्रशासन, अग्निशमन विभाग, जिला पंचायत और रामपुर विकास प्राधिकरण की संयुक्त टीम ने विश्वविद्यालय परिसर का विस्तृत सर्वे किया. जांच के दौरान लगभग एक हेक्टेयर क्षेत्र में बने करीब 38 भवनों का सत्यापन और नापजोख की गई, जिसके बाद अब कार्रवाई की प्रक्रिया और तेज कर दी गई है.
आरडीए के सहायक अभियंता मनोज कुमार सिसोदिया ने बताया, शुक्रवार (4 जुलाई 2026) को हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल की है. जौहर यूनिवर्सिटी पक्ष अगर हाईकोर्ट जाता है तो कोई भी निर्णय लेने से पहले कोर्ट हमारी बात को सुनेगा. उसके बाद ही कोई फैसला लेगा.
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