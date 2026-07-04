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आजम खान के जौहर विश्वविद्यालय के खिलाफ हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल, बनाए गए हैं 38 अवैध भवन

रामपुर : सपा नेता आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. 38 कथित अवैध भवनों को लेकर रामपुर विकास प्राधिकरण ने बड़ा कानूनी कदम उठाते हुए शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी है. अब विश्वविद्यालय प्रबंधन को नोटिस के खिलाफ एकपक्षीय राहत मिलना आसान नहीं होगा.

मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट द्वारा संचालित जौहर विश्वविद्यालय में बिना मानचित्र स्वीकृति के बनाए गए 38 भवनों को लेकर रामपुर विकास प्राधिकरण ने सख्त रुख अपनाया है. आरडीए पहले ही इन भवनों को लेकर नोटिस जारी कर चुका है और अब उसी नोटिस के समर्थन में इलाहाबाद हाईकोर्ट में कैविएट भी दाखिल कर दी गई है.

इसका सीधा अर्थ यह है कि यदि विश्वविद्यालय प्रबंधन हाईकोर्ट में नोटिस के खिलाफ स्टे या किसी अन्य राहत की मांग करता है, तो अदालत पहले रामपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) का पक्ष सुनेगी और उसके बाद ही कोई आदेश पारित करेगी. यानी अब विश्वविद्यालय को तत्काल एकपक्षीय राहत मिलना आसान नहीं होगा. आरडीए ने 28 जून को विश्वविद्यालय प्रबंधन को नोटिस जारी करते हुए 15 दिन के भीतर जवाब देने के निर्देश दिए थे.

बताया जा रहा है कि वर्ष 2024 के प्रस्तावित मास्टर प्लान में विश्वविद्यालय क्षेत्र का गांव सिंगनखेड़ा भी शामिल है. जब तक मास्टर प्लान पूरी तरह लागू नहीं हो जाता और संबंधित भूमि नियमानुसार मुक्त नहीं होती, तब तक विकास प्राधिकरण वहां किसी नए मानचित्र को स्वीकृति नहीं दे सकता. ऐसे में इन भवनों को वैध कराने की प्रक्रिया फिलहाल आसान नजर नहीं आ रही है.