UP लेखपाल भर्ती परीक्षा: प्रयागराज में पूरी सतर्कता; रायबरेली बस दुर्घटना में कई अभ्यर्थी घायल
केंद्र व्यवस्थापक विश्वनाथ मिश्र ने बताया कि परीक्षार्थी अपने प्रवेश पत्र और वैध फोटो पहचान पत्र के साथ केंद्रों पर पहुंचे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 21, 2026 at 11:40 AM IST|
Updated : May 21, 2026 at 1:54 PM IST
प्रयागराज/रायबरेली/फर्रुखाबाद: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की लेखपाल मुख्य परीक्षा 21 मई 2026 को आयोजित की जा रही है. यह परीक्षा सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक एक ही पाली में आयोजित की गई है.
वहीं, रायबरेली में हुई बस दुर्घटना में कुछ अभ्यर्थी घायल हुए हैं. फर्रुखाबाद में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया और पारदर्शी परीक्षा के निर्देश दिए.
केंद्र व्यवस्थापक विश्वनाथ मिश्र ने बताया कि परीक्षार्थी अपने प्रवेश पत्र और वैध फोटो पहचान पत्र के साथ केंद्रों पर पहुंचे. साथ ही नकल विहीन और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए परीक्षार्थियों की सघन जांच और बायोमीट्रिक उपस्थिति के बाद ही उन्हें परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया गया. उन्होंने बताया कि किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं.
UP के 861 केंद्र पर परीक्षा: UP के 44 जिलों में 861 केंद्रों पर 21 मई को लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा हो रही है. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित इस परीक्षा में कुल 3,66,712 अभ्यर्थी शामिल होंगे. परीक्षा सुबह परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की रिपोर्टिंग सुबह 8:00 बजे से शुरू हुई, जबकि सुबह 9:30 बजे के बाद केंद्रों के गेट बंद कर दिए गए.
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से बायोमीट्रिक डाटा, आइरिस स्कैन और फोटोग्राफ प्रक्रिया के लिए 5 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया. सभी केंद्रों पर CCTV कैमरों से निगरानी की जा रही है. अभ्यर्थियों को चेकिंग के बाद ही प्रवेश दिया गया. महिला अभ्यार्थियों के जूड़े खुलवाए गए. चूड़ी और मंगलसूत्र भी उतरवाया गया है. इसके अलावा रुमाल भी चेक किया गया. जूते भी उतरवाए गए.
वाराणसी से प्रयागराज परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थी ने बताया कि कड़ी जांच प्रक्रिया के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है. किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे मोबाइल फोन, ईयरफोन आदि प्रतिबंधित है. उम्मीद है कि परीक्षा नकल विहीन होगी और किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी.
रायबरेली में बस दुर्घटना कई परीक्षार्थी घायल: हरचंदपुर थाना क्षेत्र के मेदिनी का पुरवा में लखनऊ की तरफ जा रही यूपी रोडवेज की बस अनियंत्रित होकर हाईवे किनारे बनी एक दुकान में जा घुसी. बस में लेखपाल भर्ती की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी भी थे. बस में करीब 20 यात्री सवार थे, जिनमें से 8 लोग घायल हुए हैं. इन्हें एंबुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया.
हरचंदपुर थाना प्रभारी प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि घटना सुबह 5:45 बजे की है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. एंबुलेंस की मदद से घायल लोगों को नजदीक के अस्पताल में पहुंचाया गया.
उन्होंने बताया कि जिन लोगों को सामान्य चोट आई थी, उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है. तीन लोगों को कुछ अधिक चोट आई थी जिन्हें इलाज के लिए रायबरेली जिला अस्पताल भर्ती किया गया है.
घटना के बाद बस चालक राकेश कुमार मौके से फरार हो गया है. आशंका जताई जा रही है कि बस चालक को झपकी आई होगी, जिसकी वजह से यह दुर्घटना हुई है.
फर्रुखाबाद DM ने किया निरीक्षण: लेखपाल भर्ती परीक्षा को सकुशल, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर और पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया.
निरीक्षण के दौरान महीयसी महादेवी वर्मा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज फतेहगढ़ और राजकीय इंटर कॉलेज फतेहगढ़ का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण किया गया.
इस दौरान जिलाधिकारी ने परीक्षा कक्षों, CCTV कैमरों, विद्युत व्यवस्था, पेयजल, शौचालय, बैठने की व्यवस्था तथा अभ्यर्थियों के प्रवेश एवं सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं का जायजा लिया. उन्होंने केंद्र व्यवस्थापकों को निर्देशित किया कि परीक्षा को शासन की मंशानुरूप पूर्ण पारदर्शिता एवं शुचिता के साथ संपन्न कराया जाए.
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