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UP लेखपाल भर्ती परीक्षा: प्रयागराज में पूरी सतर्कता; रायबरेली बस दुर्घटना में कई अभ्यर्थी घायल

उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज/रायबरेली/फर्रुखाबाद: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की लेखपाल मुख्य परीक्षा 21 मई 2026 को आयोजित की जा रही है. यह परीक्षा सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक एक ही पाली में आयोजित की गई है. वहीं, रायबरेली में हुई बस दुर्घटना में कुछ अभ्यर्थी घायल हुए हैं. फर्रुखाबाद में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया और पारदर्शी परीक्षा के निर्देश दिए. केंद्र व्यवस्थापक विश्वनाथ मिश्र ने बताया कि परीक्षार्थी अपने प्रवेश पत्र और वैध फोटो पहचान पत्र के साथ केंद्रों पर पहुंचे. साथ ही नकल विहीन और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए परीक्षार्थियों की सघन जांच और बायोमीट्रिक उपस्थिति के बाद ही उन्हें परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया गया. उन्होंने बताया कि किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं. प्रयागराज में पूरी सतर्कता. (Video Credit: ETV Bharat) UP के 861 केंद्र पर परीक्षा: UP के 44 जिलों में 861 केंद्रों पर 21 मई को लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा हो रही है. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित इस परीक्षा में कुल 3,66,712 अभ्यर्थी शामिल होंगे. परीक्षा सुबह परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की रिपोर्टिंग सुबह 8:00 बजे से शुरू हुई, जबकि सुबह 9:30 बजे के बाद केंद्रों के गेट बंद कर दिए गए. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से बायोमीट्रिक डाटा, आइरिस स्कैन और फोटोग्राफ प्रक्रिया के लिए 5 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया. सभी केंद्रों पर CCTV कैमरों से निगरानी की जा रही है. अभ्यर्थियों को चेकिंग के बाद ही प्रवेश दिया गया. महिला अभ्यार्थियों के जूड़े खुलवाए गए. चूड़ी और मंगलसूत्र भी उतरवाया गया है. इसके अलावा रुमाल भी चेक किया गया. जूते भी उतरवाए गए. वाराणसी से प्रयागराज परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थी ने बताया कि कड़ी जांच प्रक्रिया के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है. किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे मोबाइल फोन, ईयरफोन आदि प्रतिबंधित है. उम्मीद है कि परीक्षा नकल विहीन होगी और किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी.