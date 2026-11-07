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पटाखा जलाते समय रखें सावधानी, किस तरह का कपड़ा पहनकर मनाएं दिवाली, जानिए एक्सपर्ट की राय

रायपुर : रविवार के दिन दीपावली का पर्व मनाया जाएगा. दीपावली के दौरान फटाका फोड़ते समय किस तरह की सावधानी बरती जानी चाहिए. किस तरह के कपड़े पहने जाने चाहिए. फटाका फोड़ते समय SOP का ध्यान रखना क्यों जरूरी है.

पटाखा जलाते समय रखें सावधानी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पटाखा फोड़ते समय किस तरह की रखें सावधानी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पटाखा जलाते समय रखें सावधानी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कई बार ऐसा देखा जाता है कि आधा जला हुआ पटाखा अंदर ही अंदर जलता रहता है. जब आप उसे छूने की या देखने की कोशिश करेंगे उसे समय वह पटाखा फट भी सकता है. जिससे बहुत ज्यादा गंदी इंज्यूरी होती है. इसका असर हाथ पैर और चेहरों पर पड़ता है. कई बार लोगों की आंखों की रोशनी तक चली जाती है- डॉ कुलदीप सोलंकी, एक्सपर्ट

एक्सपर्ट डॉक्टर कुलदीप सोलंकी ने बताया कि फटाका फोड़ते समय कौन से कपड़े पहने. क्योंकि अक्सर जो हादसे होते हैं वो या तो सिंथेटिक कपड़े पहनने से या फिर बहुत ढीले ढाले कपड़े पहनने की वजह से होते हैं. ऐसे में पटाखा फोड़ते समय कॉटन के थोड़े मोटे फाइबर वाले लोवर और अपर यह पहनना हमेशा बेटर रहता है. पटाखा फोड़ते समय यदि आग की चिंगारी सिंथेटिक कपड़े में चिपक जाता है उससे ज्यादा नुकसान होता है. बजाए बर्न के. यह पटाखा फोड़ते समय कॉटन के मोटे और फाइबर वाले कपड़े अलग से रख लीजिए. पूजा करते समय जैसा आप कपड़े पहनना चाहते हैं वैसा पहन सकते हैं.





बच्चों से खास अपील



पटाखा फोड़ते समय डॉक्टर ने बच्चों से यह भी अपील की है कि जो पटाखा है नहीं फट पाया है तो उसे बिल्कुल भी हाथ ना लगाये. चौथी और इंपॉर्टेंट बात यह है कि अनार जमीन चकरी राकेट इसका SOP हमेशा फॉलो करना है. क्योंकि अच्छी दिवाली तभी होगी जब सुरक्षित दिवाली होगी. सुरक्षित दिवाली के लिए अनार को जमीन में रखकर जलाएं. अनार जलाते समय झुककर देखना नहीं है. दूरी मेंटेन करके रखना है. जमीन में चलने वाली चकरी को समतल जगह पर रखकर चलाएं. हाथ से चलने वाली चकरी को अगर आप चला रहे हैं. तो उसमें एक अलग से लंबी लकड़ी के माध्यम से उसे जलाएं. यदि आपकी उम्र 18 साल से कम है, तो इस दौरान पेरेंट्स का पटाखा फोड़ते समय वहां मौजूद रहना जरूरी है.