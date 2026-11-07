पटाखा जलाते समय रखें सावधानी, किस तरह का कपड़ा पहनकर मनाएं दिवाली, जानिए एक्सपर्ट की राय
दीपावली का त्यौहार खुशियां लेकर आता है. ऐसे में जरुरी है इस त्यौहार में पटाखा जलाते वक्त क्या सावधानी बरती जाए.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 7, 2026 at 7:22 PM IST
रायपुर : रविवार के दिन दीपावली का पर्व मनाया जाएगा. दीपावली के दौरान फटाका फोड़ते समय किस तरह की सावधानी बरती जानी चाहिए. किस तरह के कपड़े पहने जाने चाहिए. फटाका फोड़ते समय SOP का ध्यान रखना क्यों जरूरी है.
बच्चों से खास अपील
पटाखा फोड़ते समय डॉक्टर ने बच्चों से यह भी अपील की है कि जो पटाखा है नहीं फट पाया है तो उसे बिल्कुल भी हाथ ना लगाये. चौथी और इंपॉर्टेंट बात यह है कि अनार जमीन चकरी राकेट इसका SOP हमेशा फॉलो करना है. क्योंकि अच्छी दिवाली तभी होगी जब सुरक्षित दिवाली होगी. सुरक्षित दिवाली के लिए अनार को जमीन में रखकर जलाएं. अनार जलाते समय झुककर देखना नहीं है. दूरी मेंटेन करके रखना है. जमीन में चलने वाली चकरी को समतल जगह पर रखकर चलाएं. हाथ से चलने वाली चकरी को अगर आप चला रहे हैं. तो उसमें एक अलग से लंबी लकड़ी के माध्यम से उसे जलाएं. यदि आपकी उम्र 18 साल से कम है, तो इस दौरान पेरेंट्स का पटाखा फोड़ते समय वहां मौजूद रहना जरूरी है.