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रगों में घुलता 'खामोश जहर', आधुनिक जीवनशैली की ये गलतियां लोगों को बना रही डायबिटीज का शिकार

देश की करीब 19.3 प्रतिशत आबादी इस बीमारी से प्रभावित है, यानी हर पांच में से लगभग एक व्यक्ति डायबिटीज का शिकार है.

SYMPTOMS OF DIABETES
डायबिटीज पर डॉ अशोक गर्ग से खास बातचीत (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 8, 2026 at 6:50 AM IST

9 Min Read
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जयपुर: आज के दौर में जब हम अपनी सुख-सुविधाओं और तरक्की की ओर तेजी से भाग रहे हैं, ठीक उसी समय हमारे शरीर के भीतर एक 'खामोश दुश्मन' अपनी जगह बना रहा है. मधुमेह (डायबिटीज) , जिसे हम शुगर की बीमारी भी कहते हैं. भारत के लिए यह अब केवल बीमारी नहीं, बल्कि गहरी सामाजिक चिंता बन चुकी है, क्योंकि यह हमारे बुजुर्गों से लेकर अब छोटे बच्चों तक को अपनी गिरफ्त में ले रही है.

एक वक्त था जब लोग कहते थे कि यह 'अमीरों की बीमारी' है या सिर्फ बड़े शहरों के उन लोगों को होती है जो दिनभर कुर्सी पर बैठे रहते हैं, लेकिन आज यह बात पुरानी हो चुकी है, अब शहर की चकाचौंध हो या गांव की पगडंडियां, यह बीमारी हर जगह पहुंच गई है. शुगर आज हमारी बदली हुई जीवनशैली, तनाव और खराब खान-पान की वजह से लगभग हर घर की दहलीज तक पहुंच चुका है. चाहे वह शहर हो या गांव. यह केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है कि यदि हमने आज अपनी आदतों को नहीं बदला, तो यह 'मीठा जहर' हमारे आने वाले कल की मिठास को पूरी तरह सोख लेगा.

डॉ अशोक गर्ग से खास बातचीत (ETV Bharat Jaipur)

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बढ़ रहे हैं प्री डायबिटिज के मामले: दाल-बाटी-चूरमा और पारंपरिक मिठास के लिए मशहूर राजस्थान के खान-पान की थाली में भी अब 'डायबिटीज' का कड़वा सच घुल चुका है. हालिया आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि रेगिस्तान की तपिश से कहीं ज्यादा अब प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में ब्लड शुगर लेवल लोगों को झुलसा रहा है. बदलती जीवनशैली और शारीरिक सक्रियता की कमी ने प्रदेश के गांवों से लेकर शहरों तक, हर घर के दरवाजे पर इस बीमारी ने दस्तक दे दी है. आंकड़े बताते हैं कि राजस्थान में न केवल मधुमेह के मरीज बढ़ रहे हैं, बल्कि 'प्री-डायबिटीज' के मामलों में भी बढ़ोतरी देखी जा रही हैं.

देश में तेजी से बढ़ रहे हैं मरीज: देशभर में मधुमेह (डायबिटीज) के मामलों में हो रही तेजी ने स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है. शहरी क्षेत्रों में इस बीमारी के केस तेजी से बढ़ रहे हैं. वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. अशोक गर्ग ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में इस मुद्दे पर विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने बताया कि बदलती जीवनशैली, खान-पान की गलत आदतें और बढ़ता मानसिक तनाव इस बीमारी के प्रमुख कारण बनते जा रहे हैं. अब यह बीमारी सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित नहीं रही. जंक फूड का बढ़ता चलन, शारीरिक निष्क्रियता और अत्यधिक मानसिक तनाव के कारण 25 से 35 साल के युवा भी इसकी चपेट में आ रहे हैं.

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राजस्थान और देश में शुगर के मरीजों के की स्थिति (ETV Bharat GFX)

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हर उम्र को लोग इसकी चपेट में: डॉ. अशोक गर्ग ने कहा कि आज डायबिटीज केवल एक सामान्य बीमारी नहीं रह गई है, बल्कि तेजी से बदलती आधुनिक जीवनशैली का सीधा परिणाम बन चुकी है. भारत में लगातार बढ़ते आंकड़े इस ओर इशारा कर रहे हैं कि अगर समय रहते सावधानी नहीं बरती गई तो आने वाले वर्षों में यह बीमारी एक बड़े स्वास्थ्य संकट का रूप ले सकती है. विशेषज्ञों का मानना है कि डायबिटीज अब हर उम्र और हर वर्ग को प्रभावित कर रही है. डेस्क जॉब और घंटों स्क्रीन के सामने बैठने की आदत ने मेटाबॉलिज्म को सुस्त कर दिया है, जिससे टाइप-2 डायबिटीज अब युवाओं में भी देखी जा रही है.

भारत और राजस्थान में स्थिति कितनी गंभीर है?: डॉ. अशोक गर्ग ने प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल ‘लैंसेट ग्लोबल हेल्थ’ की सितंबर 2025 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि भारत में डायबिटीज की समस्या तेजी से बढ़ रही है. ‘लॉन्गीट्यूडनल एजिंग स्टडी इन इंडिया (LASI)’ के अनुसार, देश की करीब 19.3 प्रतिशत आबादी इस बीमारी से प्रभावित है, यानी हर पांच में से लगभग एक व्यक्ति डायबिटीज का शिकार है. सबसे चिंताजनक बात यह है कि करीब 40 प्रतिशत मरीजों को पता तक नहीं होता कि वे इस बीमारी की गिरफ्त में आ चुके हैं. ऐसे में बिना इलाज के यह बीमारी गंभीर जटिलताओं का कारण बन सकती है.

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शुगर के लक्षण (ETV Bharat GFX)

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शहरी इलाकों में मरीज ज्यादा: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) के आंकड़ों के मुताबिक, पूरे भारत में डायबिटीज मरीजों की औसत दर 16.1 प्रतिशत है, जबकि राजस्थान में यह आंकड़ा करीब 10 प्रतिशत के आसपास है. राजस्थान का यह प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से कम है, लेकिन डॉ. गर्ग ने चेतावनी दी कि बदलती जीवनशैली के कारण आने वाले समय में यह आंकड़ा तेजी से बढ़ सकता है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी इलाकों में डायबिटीज के मरीजों की संख्या लगभग दोगुनी है.

युवाओं में तेजी से बढ़ रहे मामले: पहले डायबिटीज को मुख्य रूप से बढ़ती उम्र की बीमारी माना जाता था, लेकिन अब यह धारणा पूरी तरह बदल चुकी है. डॉ. अशोक गर्ग के अनुसार, हाल के वर्षों में युवाओं में डायबिटीज के मामले तेजी से बढ़े हैं. यह बदलाव जीवनशैली और खान-पान की आदतों में आए परिवर्तन का सीधा नतीजा है, जो भविष्य के लिए गंभीर संकेत है. राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर जैसे प्रमुख शहरों में युवाओं में डायबिटीज के केस तेजी से सामने आ रहे हैं. डॉक्टरों का कहना है कि अगर इस ट्रेंड पर तुरंत नियंत्रण नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ी बड़े स्वास्थ्य संकट का सामना करेगी.

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खानपान में बदलाव बना डायबिटीज का बड़ा कारण (ETV Bharat GFX)

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खान-पान में बदलाव बना मुख्य कारण: लैंसेट ग्लोबल हेल्थ की रिपोर्ट्स के अनुसार, खान-पान में आए बदलाव डायबिटीज बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है. पहले लोग बाजरा, ज्वार जैसे मिलेट्स और फाइबर से भरपूर पारंपरिक भोजन का सेवन करते थे, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होता था, लेकिन अब इनकी जगह गेहूं और चावल का अत्यधिक सेवन, मैदा से बने उत्पाद, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड और फास्ट फूड ने ले ली है. डॉ. गर्ग ने चिंता जताते हुए कहा कि युवाओं में फास्ट फूड का सेवन अब एक ‘स्टेटस सिंबल’ बन गया है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रहा है. इससे न केवल वजन बढ़ता है बल्कि ब्लड शुगर का स्तर भी अनियंत्रित हो जाता है.

तनाव और नींद की कमी का असर: आधुनिक जीवनशैली में बढ़ता मानसिक तनाव भी डायबिटीज का एक बड़ा कारण बन गया है. डॉ. अशोक गर्ग बताते हैं कि युवाओं पर काम का दबाव, डिजिटल स्क्रीन का अत्यधिक उपयोग और अनियमित दिनचर्या नींद पर सीधा असर डाल रही है. नींद की कमी से शरीर का मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है, वजन बढ़ने लगता है और इंसुलिन की कार्यक्षमता कम हो जाती है. नतीजतन, शरीर में ब्लड शुगर का स्तर बढ़ता है और डायबिटीज हो जाती है. डॉक्टर ने जोर देकर कहा कि तनाव प्रबंधन के बिना डायबिटीज को नियंत्रित करना मुश्किल है.

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बचाव ही सबसे बड़ा उपाय: डॉ. अशोक गर्ग का सुझाव है कि डायबिटीज से बचाव के लिए जीवनशैली में बदलाव सबसे प्रभावी और सस्ता तरीका है. उन्होंने कुछ व्यावहारिक सलाह दी है. उन्होंने कहा कि दिन में कम से कम 30 मिनट नियमित व्यायाम करें, चाहे वह वॉकिंग, जॉगिंग, योग या कोई भी शारीरिक गतिविधि हो. खान-पान में बदलाव लाएं. मिलेट्स, फाइबर युक्त अनाज, सब्जियां और फल ज्यादा लें. मीठे, जंक फूड और प्रोसेस्ड खाने से पूरी तरह दूरी बनाएं. मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें. तनाव कम करने के लिए रोजाना योग और ध्यान का अभ्यास करें. 7 से 8 घंटे की पर्याप्त नींद लें. ब्लड शुगर की जांच समय-समय पर कराएं और डॉक्टर से परामर्श लेते रहें.

डॉ. गर्ग ने अंत में कहा कि डायबिटीज से लड़ाई केवल अस्पतालों या दवाओं के भरोसे नहीं जीती जा सकती. यह हमारे स्वयं के अनुशासन और संकल्प की परीक्षा है. हमें यह समझना होगा कि आधुनिकता की दौड़ में हम अपनी सेहत को दांव पर नहीं लगा सकते. आज हम अपनी थाली और अपनी दिनचर्या में जो छोटे-छोटे बदलाव करेंगे, वही तय करेंगे कि हमारा आने वाला कल कितना 'मीठा' और सुरक्षित होगा. भारत को दुनिया की 'डायबिटीज कैपिटल' बनने से रोकने की जिम्मेदारी हम सबकी है. वक्त आ गया है कि हम 'मीठे जहर' के इस मायाजाल को तोड़ें और दवाइयों के बजाय स्वस्थ आदतों को अपनी विरासत बनाएं. याद रखें, जागरूकता ही बचाव है और आपका स्वास्थ्य ही आपकी असली पूंजी है.

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