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नैनवां में मवेशियों ने अचानक किया हमला, खेत की निगरानी में लगी विवाहिता की मौत

मवेशियों के अचानक हमले से विवाहिता संभल नहीं पाई और उसे गंभीर चोटें लगी थी.

Family devastated by the woman's death
महिला की मौत से परिजनों का बुरा हाल (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 18, 2026 at 5:13 PM IST

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बूंदी: जिले के नैनवां में मवेशियों के हमले में एक विवाहिता की दर्दनाक मौत का मामला सामने आया है. सूचना पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच शुरू की. मामला नैनवां थाना क्षेत्र के धानूगांव का बताया जा रहा है. जहां खेत पर कृषि कार्य के दौरान आवारा मवेशियों के हमले में विवाहिता की मौत हो गई.

नैनवां थाना प्रभारी सहदेव सिंह मीणा ने बताया कि मृतका की पहचान धानूगांव निवासी संतु बैरवा के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि संतु बैरवा खेत पर फसल की रखवाली कर रही थी. इसी दौरान अचानक मवेशियों ने उस पर हमला कर दिया. हमले से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. घायल महिला को तत्काल उपचार के लिए नैनवां अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसकी हालत गंभीर होने के कारण चिकित्सकों के प्रयासों के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका.

Deceased Santu Bairwa
मृतका संतु बैरवा (ETV Bharat Bundi)

पढ़ें: Jaipur Crime : मवेशी चराने आए रिश्तेदारों में पहरे को लेकर विवाद, लाठी से हमला कर हत्या, आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे

अचानक हुए हमले से संभल नहीं सकी: नैनवां अस्पताल में मौजूद परिजनों ने पुलिस को बताया कि फसल की निगरानी के दौरान मवेशियों के अचानक पहुंचने और हमला करने से महिला संभल नहीं सकी. हमले में उसे गंभीर चोटें आईं. परिजन मौके पर पहुंचे और महिला को उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसकी मौत हो गई. नैनवां थाना प्रभारी सहदेव सिंह मीणा ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर नैनवां थाने के उपनिरीक्षक हजारी सिंह को तत्काल मौके के लिए भेजा गया.घटना को लेकर परिजनों की ओर से शिकायत दी गई है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर नैनवां अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां उसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है.

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मवेशियों के हमले में महिला की मौत
मवेशियों ने अचानक किया हमला
WOMAN DIES IN CATTLE ATTACK

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