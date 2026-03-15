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नूंह में गौ तस्कर गिरफ्तार, दो भागने में कामयाब, पुलिस ने 5 गोवंश को छुड़वाया

Cattle Smuggler Arrested in Nuh: नूंह अपराध शाखा टीम ने गौ तस्कर को गिरफ्तार किया. पुलिस ने कैंटर से 5 गोवंश को छुड़वाया.

Cattle Smuggler Arrested in Nuh
Cattle Smuggler Arrested in Nuh (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 15, 2026 at 9:23 AM IST

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नूंह: हरियाणा की नूंह अपराध शाखा टीम ने गौ तस्करी के एक संगठित प्रयास को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया. शुक्रवार शाम करीब 4:20 बजे गांव मेवली के नजदीक टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की, जिसमें 5 गोवंशों को तस्करों के कब्जे से छुड़ाया गया और एक आरोपी को गिरफ्तार किया.

नूंह में गौ तस्कर गिरफ्तार: नूंह डीएसपी अजायब सिंह ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि एक कैंटर में शकील और एक अज्ञात व्यक्ति गोवंश भरकर हरियाणा से राजस्थान ले जा रहा है. इस सूचना पर सीआईए नूंह से उप-निरीक्षक कमल अपने साथियों के साथ गांव बाई के बस अड्डे से होते हुए मेवली के नजदीक एक खाली खेत में पहुंचा, जहां एक कैंटर खड़ा मिला, जैसे ही टीम ने गाड़ी के पास पहुंचकर जांच शुरू की तो तीनों तस्कर भागने लगे.

बिहार का रहने वाला है आरोपी: पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को मौके पर ही दबोच लिया, जो कैंटर का चालक छोटू कुमार है. छोटू बिहार का रहने वाला है. बाकी दो आरोपी शकील और एक अज्ञात व्यक्ति खड़ी फसलों और गांव आबादी का फायदा उठाकर फरार हो गए. मौके पर जांच में कैंटर के अंदर तिरपाल से ढके हुए 4 गोवंश रस्सियों से बंधे मिले, जबकि कैंटर के नीचे भी एक बछिया रस्सी से बंधी हुई थी.

दो फरार: गाड़ी के केबिन में कोई भी दस्तावेज नहीं मिला और चालक भी गो-वंशों या वाहन के कोई कागजात पेश नहीं कर सका. बरामद कैंटर और गो-वंशों को पुलिस ने कब्जा में लिया. इस मामले में आकेड़ा थाना पुलिस ने हरियाणा गौवंश संरक्षण एवं गौसंवर्धन अधिनियम सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है. आरोपी कैंटर चालक छोटू कुमार के खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई जारी है.

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