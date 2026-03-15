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नूंह में गौ तस्कर गिरफ्तार, दो भागने में कामयाब, पुलिस ने 5 गोवंश को छुड़वाया

नूंह: हरियाणा की नूंह अपराध शाखा टीम ने गौ तस्करी के एक संगठित प्रयास को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया. शुक्रवार शाम करीब 4:20 बजे गांव मेवली के नजदीक टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की, जिसमें 5 गोवंशों को तस्करों के कब्जे से छुड़ाया गया और एक आरोपी को गिरफ्तार किया.

नूंह में गौ तस्कर गिरफ्तार: नूंह डीएसपी अजायब सिंह ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि एक कैंटर में शकील और एक अज्ञात व्यक्ति गोवंश भरकर हरियाणा से राजस्थान ले जा रहा है. इस सूचना पर सीआईए नूंह से उप-निरीक्षक कमल अपने साथियों के साथ गांव बाई के बस अड्डे से होते हुए मेवली के नजदीक एक खाली खेत में पहुंचा, जहां एक कैंटर खड़ा मिला, जैसे ही टीम ने गाड़ी के पास पहुंचकर जांच शुरू की तो तीनों तस्कर भागने लगे.

बिहार का रहने वाला है आरोपी: पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को मौके पर ही दबोच लिया, जो कैंटर का चालक छोटू कुमार है. छोटू बिहार का रहने वाला है. बाकी दो आरोपी शकील और एक अज्ञात व्यक्ति खड़ी फसलों और गांव आबादी का फायदा उठाकर फरार हो गए. मौके पर जांच में कैंटर के अंदर तिरपाल से ढके हुए 4 गोवंश रस्सियों से बंधे मिले, जबकि कैंटर के नीचे भी एक बछिया रस्सी से बंधी हुई थी.