ETV Bharat / state

भोपालपटनम में मवेशी तस्कर गिरफ्तार, बार्डर पार ले जाए जा रहे 171 मवेशी बरामद

बीजापुर के भोपालपटनम में पशु तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है. पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 आरोपियों को अरेस्ट किया है.

CATTLE SMUGGLER ARRESTED
भोपालपटनम में मवेशी तस्कर गिरफ्तार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 9, 2026 at 3:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बीजापुर : बीजापुर जिले के भोपालपटनम थाना पुलिस ने मवेशी तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. 171 कृषि कार्यों से पशुओं गाय, बैल और बछड़े को तस्करों के कब्जे से मुक्त कराया है. पुलिस ने इस मामले में कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस अधिकारी एएसपी चंद्रकांत गोवर्ना ने जानकारी में बताया कि पकड़े गए आरोपियों में तेलंगाना के 3, महाराष्ट्र के 5 और बीजापुर जिले का 1 व्यक्ति शामिल है.

तेलंगाना की ओर ले जाए जा रहे थे पशु

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र में मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ मवेशी तस्कर उल्लूर घाटी–चिल्लामरका के जंगल पहाड़ी रास्ते से कृषि पशुओं को हांककर तेलंगाना की ओर ले जा रहे हैं. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और मवेशियों को ले जा रहे आरोपियों को पकड़ लिया. पूछताछ के दौरान आरोपियों के पास पशुओं के स्वामित्व एवं परिवहन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज नहीं पाए गए. मौके पर गवाहों की उपस्थिति में कुल 171 नग कृषक पशु (गाय, बैल एवं बछड़े) बरामद किए गए.

Cattle smuggler arrested
भोपालपटनम में मवेशी तस्कर गिरफ्तार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रिय मवेशी तस्करी नेटवर्क के खिलाफ लगातार निगरानी रखी जा रही है. ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी- चंद्रकांत गोवर्ना,एएसपी


पुलिस ने सभी मवेशियों को तस्करों के कब्जे से मुक्त कराकर सुरक्षा के लिए नगर पंचायत भोपालपटनम के गौठान में रखा है. वहीं गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण संशोधन अधिनियम 2011 एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया है.


बेमेतरा जिला एवं सत्र न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस और डॉग स्कॉड टीम मौके पर पहुंची

छत्तीसगढ़ विधानसभा में 'अफीम की खेती' पर घमासान, कांग्रेस का आरोप-धान के कटोरा को अफीम का कटोरा बना रही सरकार

महिला दिवस पर एमसीबी में हादसा, तालाब में बेटी को बचाने गई मां की डूबने से मौत

TAGGED:

CATTLE RECOVERED IN BIJAPUR
CATTLE SMUGGLER
मवेशी तस्कर
छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण संशोधन
CATTLE SMUGGLER ARRESTED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.