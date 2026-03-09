ETV Bharat / state

भोपालपटनम में मवेशी तस्कर गिरफ्तार, बार्डर पार ले जाए जा रहे 171 मवेशी बरामद

बीजापुर : बीजापुर जिले के भोपालपटनम थाना पुलिस ने मवेशी तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. 171 कृषि कार्यों से पशुओं गाय, बैल और बछड़े को तस्करों के कब्जे से मुक्त कराया है. पुलिस ने इस मामले में कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस अधिकारी एएसपी चंद्रकांत गोवर्ना ने जानकारी में बताया कि पकड़े गए आरोपियों में तेलंगाना के 3, महाराष्ट्र के 5 और बीजापुर जिले का 1 व्यक्ति शामिल है.



तेलंगाना की ओर ले जाए जा रहे थे पशु

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र में मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ मवेशी तस्कर उल्लूर घाटी–चिल्लामरका के जंगल पहाड़ी रास्ते से कृषि पशुओं को हांककर तेलंगाना की ओर ले जा रहे हैं. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और मवेशियों को ले जा रहे आरोपियों को पकड़ लिया. पूछताछ के दौरान आरोपियों के पास पशुओं के स्वामित्व एवं परिवहन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज नहीं पाए गए. मौके पर गवाहों की उपस्थिति में कुल 171 नग कृषक पशु (गाय, बैल एवं बछड़े) बरामद किए गए.