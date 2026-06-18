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देसी गाय पालने पर सरकार देगी ₹80,000 की सब्सिडी, जानकारी के लिए इस नंबर पर करें कॉल

फर्रुखाबाद : उत्तर प्रदेश के गौपालकों और दुग्ध उत्पादकों की आय बढ़ाने के लिए नंद बाबा दुग्ध मिशन शानदार अवसर लेकर आया है. सरकार की तरफ से चलाई जा रही मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना के तहत स्वदेशी नस्ल की गायों की डेयरी खोलने पर पशुपालकों को भारी अनुदान दिया जा रहा है. इसके पात्र लाभार्थियों को लागत का 40 प्रतिशत, यानी अधिकतम 80 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा.

फर्रुखाबाद जिला सूचना विभाग कार्यालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, यह योजना उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में लागू है. इसके तहत प्रदेश के बाहर से गिर, साहीवाल, थारपारकर और हरियाणा जैसी उन्नत स्वदेशी नस्ल की गायों के खरीदने पर अनुदान मिलेगा. योजना के अनुसार खरीदी जाने वाली गाय प्रथम अथवा द्वितीय ब्यौत की होनी चाहिए.

इस योजना में महिला दुग्ध उत्पादकों और गौपालकों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी. महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुल निर्धारित लक्ष्य का 50 प्रतिशत केवल महिलाओं के लिए आरक्षित रखा गया है.