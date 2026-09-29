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प्रतिबंधित मांस मिलने से मचा हड़कंप, कोरिया पुलिस ने 5 को पकड़ा जिसमें 1 नाबालिग शामिल

प्रतिबंधित मांस मिलने से मचा हड़कंप ( ETV Bharat )

कोरिया: प्रतिबंधित मवेशी का मांस मिलने के बाद पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने ये कार्रवाई बैकुंठपुर थाना इलाके के चौकी पोड़ी बचरा के ग्राम पोड़ी कंवरपारा में की है. पकड़े गए लोगों में एक नाबालिग भी शामिल है. पकड़े गए लोगों के कब्जे से प्रतिबंधित मांस बरामद किया गया है. आरोपियों से पुलिस ने टांगी और धारदार चाकू भी जब्त किया.

