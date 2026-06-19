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आकाशीय बिजली का कहर: धमतरी में 39 भेड़ों और बकरियों की मौत

धमतरी जिले के मगरलोड थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम डूमरपाली गांव का है. यहां स्थित नर्सरी परिसर में राजस्थान से आए भेड़ पालक अपने भेड़-बकरियों के साथ अस्थायी डेरा डालकर रुके हुए थे. बुधवार की रात मौसम अचानक बदल गया और तेज गरज-चमक के साथ बारिश शुरू हो गई. इसी दौरान आकाशीय बिजली गिर गई, जिसकी चपेट में बड़ी संख्या में भेड़-बकरियां आ गईं.

धमतरी: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में आकाशीय बिजली गिरने से 40 बेजुबान पशुओं की मौत हो गई. बुधवार देर रात तेज गरज चमक और बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से 39 भेड़ों और एक बकरे की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे में पशुपालक को लाखों रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ है.

डूमरपाली गांव में आकाशीय बिजली से मवेशियों की मौत (ETV Bharat Chhattisgarh)

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बिजली गिरने की घटना इतनी अचानक हुई कि पशुपालकों को संभलने का मौका तक नहीं मिला. गुरुवार सुबह जब आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो बड़ी संख्या में पशुओं को मृत अवस्था में देखकर स्तब्ध रह गए. देखते ही देखते घटना की खबर पूरे क्षेत्र में फैल गई और मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई.

राजस्थान से आए पशुपालक को लाखों का नुकसान

बताया जा रहा है कि मृत पशुओं में 39 भेड़ें और एक बकरा शामिल हैं. एक साथ 40 पशुओं की मौत से राजस्थान से आए पशुपालक को भारी आर्थिक क्षति पहुंची है. पशुपालन ही उसकी आजीविका का मुख्य साधन है, ऐसे में इस हादसे ने उसे गहरा झटका दिया है. प्रारंभिक अनुमान के अनुसार पशुपालक को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है.

ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में रातभर तेज गर्जना और बिजली कड़कने का सिलसिला जारी रहा. बारिश के बीच अचानक गिरी आकाशीय बिजली ने पशुओं को अपनी चपेट में ले लिया. घटना के बाद पूरे गांव में शोक और चिंता का माहौल है. स्थानीय लोग प्रशासन से पीड़ित पशुपालक को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग कर रहे हैं.

इधर, मगरलोड थाना प्रभारी प्रमोद अमलतास ने बताया कि पशुओं की मौत की सूचना अभी तक थाने में आधिकारिक रूप से प्राप्त नहीं हुई है. सूचना मिलने पर आवश्यक जांच और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.