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भैंस चोरी मामले में नहीं मिला न्याय, पशुपालक ने कोतवाली में खाया जहर, पुलिस पर लगे गंभीर आरोप

उधम सिंह नगर के गदरपुर कोतवाली में पशुपालक ने जहर खा लिया. पशुपालक का उपचार अस्पताल में जारी है.

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गदरपुर कोतवाली में पशुपालक ने जहर खाया (PHOTO-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 9, 2026 at 5:10 PM IST

4 Min Read
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रुद्रपुर: उधम सिंह नगर के गदरपुर में भैंस चोरी के मामले में कार्रवाई से नाराज एक पशुपालक ने कोतवाली परिसर में जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या का प्रयास कर लिया. पीड़ित का आरोप है कि उसकी चोरी हुई. भैंसें अब तक बरामद नहीं हुईं और मामले में गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ भी प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई. घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. गंभीर हालत में पशुपालक को जिला अस्पताल रेफर किया गया है. परिजनों ने पुलिस पर प्रताड़ना और न्याय न देने के गंभीर आरोप लगाए हैं.

गदरपुर क्षेत्र में भैंस चोरी के एक चर्चित मामले ने मंगलवार को उस समय नया मोड़ ले लिया जब न्याय की मांग कर रहे एक पशुपालक ने कोतवाली परिसर में जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या का प्रयास कर लिया. घटना के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और आनन-फानन में उसे उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया.

गदरपुर कोतवाली में पशुपालक ने जहर खाया (VIDEO-ETV Bharat)

जानकारी के अनुसार, ग्राम बमनपुरी निवासी राजेंद्र सिंह की कुछ समय पहले तीन भैंसें चोरी हो गई थीं. इस मामले में पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार करने और एक वाहन बरामद करने का दावा किया था. लेकिन पीड़ित लगातार यह आरोप लगाता रहा कि उसकी भैंसें बरामद नहीं हुईं और उसे वास्तविक न्याय नहीं मिला. राजेंद्र सिंह का कहना था कि उसे न तो उसकी भैंसें वापस मिलीं और न ही मामले में उसे संतोषजनक कार्रवाई दिखाई दी.

पीड़ित ने कुछ दिन पहले वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) कार्यालय पहुंचकर एक तहरीर दी थी. उसने अधिकारियों से कहा था कि उसे किसी प्रकार का आर्थिक मुआवजा या पैसा नहीं चाहिए, बल्कि उसकी चोरी हुई भैंसें वापस दिलाई जाएं. शिकायत के आधार पर एसएसपी ने मामले की जांच के निर्देश भी दिए थे. लेकिन राजेंद्र सिंह का आरोप था कि इसके बावजूद उसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ.

राजेंद्र सिंह ने अपनी शिकायत में कुछ पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए थे. उसका कहना था कि मामले में गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है. साथ ही कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा उस पर दबाव बनाने, अभद्र व्यवहार करने और समझौता करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की गई. उसने यह भी आरोप लगाया था कि मामले में बरामद साक्ष्यों और आरोपियों को लेकर पुलिस की भूमिका संदेह के घेरे में है.

परिजनों के अनुसार, राजेंद्र सिंह लंबे समय से मानसिक तनाव में था और लगातार थाने और अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर काट रहा था. उसकी पत्नी सुमित्रा कौर ने बताया कि, मंगलवार सुबह भी वह घर से यह कहकर निकला था कि वह कोतवाली जा रहा है. कुछ समय बाद परिवार को कोतवाली से पुलिसकर्मी द्वारा फोन पर सूचना मिली कि उन्होंने कोतवाली परिसर में जहर खा लिया है और उन्हें अस्पताल ले जाया गया है.

घटना के बाद पुलिसकर्मियों ने तत्काल उन्हें उपचार के लिए एक निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. पत्नी सुमित्रा कौर ने आरोप लगाया कि यदि उनके पति को कुछ भी होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी उधम सिंह नगर पुलिस प्रशासन की होगी. पीड़ित की पत्नी सुमित्रा कौर ने बताया कि, यह मुर्रा नस्ल की भैंस उनके दादा परदादा पाकिस्तान से लाए थे.

गदरपुर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक भूपेंद्र सिंह बृजवाल ने बताया कि सूचना मिलते ही मौके पर पीड़ित को तत्काल उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया और तीसरे आरोपी की धरपकड़ की कार्रवाई भी तेज कर दी गई है. जल्द ही पीड़ित को न्याय मिलेगा. वहीं पुलिस मामले की जांच और पूरे घटनाक्रम की समीक्षा करने की बात कह रही है. फिलहाल पशुपालक का उपचार जारी है और उसकी हालत पर चिकित्सकों की निगरानी बनी हुई है.

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