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भैंस चोरी मामले में नहीं मिला न्याय, पशुपालक ने कोतवाली में खाया जहर, पुलिस पर लगे गंभीर आरोप

गदरपुर कोतवाली में पशुपालक ने जहर खाया ( PHOTO-ETV Bharat )