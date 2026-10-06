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बिल्लियों ने बचाई लॉरेंस के गुर्गे की जान... प्रदेश की सबसे हाई सिक्योरिटी जेल की सुरक्षा संभाले है 'कैट्स'

अजमेर जेल में प्रहरियों के साथ बिल्लियां ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर: आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल की सुरक्षा का जिम्मा केवल प्रहरी नहीं उठा रहे. सुरक्षा में उनका साथ दे रही है आधा दर्जन से अधिक बिल्लियां. बिल्लियां ना केवल जेल को चूहों से बचा रही है बल्कि एक हार्डकोर अपराधी की जान भी बचा चुकी हैं. बिल्लियां जेल प्रहरियों के साथ कैदियों को पसंद आने लगी है. प्रहरियों के साथ बिल्लियां गश्त करती है तो उनकी अठखेलियां कैदियों का मनोरंजन भी करती हैं. बिल्लियां नहीं दिखने पर कैदी खुद प्रहरियों से उनकी खैरखबर लेते हैं.