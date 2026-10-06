बिल्लियों ने बचाई लॉरेंस के गुर्गे की जान... प्रदेश की सबसे हाई सिक्योरिटी जेल की सुरक्षा संभाले है 'कैट्स'
अजमेर जेल में आठ से अधिक बिल्लियों की जरूरत क्यों पड़ी और क्यों रखते हैं कैदी एवं प्रहरी इनका ध्यान...एक रिपोर्ट.
Published : October 6, 2026 at 2:21 PM IST
अजमेर: आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल की सुरक्षा का जिम्मा केवल प्रहरी नहीं उठा रहे. सुरक्षा में उनका साथ दे रही है आधा दर्जन से अधिक बिल्लियां. बिल्लियां ना केवल जेल को चूहों से बचा रही है बल्कि एक हार्डकोर अपराधी की जान भी बचा चुकी हैं. बिल्लियां जेल प्रहरियों के साथ कैदियों को पसंद आने लगी है. प्रहरियों के साथ बिल्लियां गश्त करती है तो उनकी अठखेलियां कैदियों का मनोरंजन भी करती हैं. बिल्लियां नहीं दिखने पर कैदी खुद प्रहरियों से उनकी खैरखबर लेते हैं.
प्रदेश की सबसे सुरक्षित जेल: अजमेर की इकलौती सिक्योरिटी जेल में हार्डकोर अपराधी को रखा जाता है. 264 कैदियों की क्षमता वाली प्रदेश की सबसे सुरक्षित हाई सिक्योरिटी जेल की स्थापना 2015 में हुई थी. शहर के बाल सुधार गृह को बदलकर कुख्यात अपराधियों की जेल में परिवर्तित कर दिया गया. जेल में कई अधीक्षक रहे, लेकिन कोई भी ज्यादा समय नहीं टिक पाया. पारस जांगिड़ एकमात्र जेलर हैं, जो सबसे ज्यादा समय तक यहां अधीक्षक रहे. वर्तमान में पारस जांगिड़ जेल अधीक्षक हैं.
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इस वजह से पाली गई थी: अजमेर जेल अधीक्षक पारस जांगिड़ बताते हैं, हाई सिक्योरिटी जेल की सुरक्षा काफी अहम है, लेकिन वर्ष 2022 में चूहों ने यहां आतंक मचा दिया. आसपास जंगल होने के कारण चूहे नालियों के जरिए जेल में आ जाते थे. चूहे जेल की रसद सामग्री के अलावा कैदियों के सामान को भी नुकसान पहुंचाते थे. चूहों पर अंकुश के लिए बिल्ली का एक जोड़ा लाया गया. इस जोड़े का कुनबा बढ़ा एवं कई बिल्लियां हो गई. ये बिल्लियां जेल की सुरक्षा का हिस्सा बन गई. बिल्लियों के कारण जेल में चूहे नहीं आते हैं. ये बिल्लियां जेल प्रहरियों और कैदियों से भी घुल मिल गई है.
कोबरा से बचाई कैदी की जान: जेल अधीक्षक जांगिड़ ने बताया, सवा महीने पहले कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक गुर्गे की बिल्लियों ने जान बचाई. उन्होंने बताया कि रात को कैदी सो रहा था, तब नाली से कोबरा सांप सेल में आ गया. गनीमत रही कि तब बिल्लियां सेल के आसपास थी. कोबरा सांप देख बिल्लियों ने शोर मचाया. इससे कैदी भी जग गया एवं प्रहरियों को बुलाकर सांप के बारे में बताया. सांप को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा. इस घटना ने बिल्लियों की उपयोगिता सामने आई.
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प्रहरियों के साथ बिल्लियां करती हैं गश्त: अधीक्षक ने बताया कि जेल में 8 से अधिक बिल्लियां हैं. प्रहरियों एवं कैदियों ने इनके नाम रखे हैं. जैसे काली या भूरी. जेल में कैदी बाहरी दुनिया से कटे है. मनोरंजन के नाम पर किताबें हैं, लेकिन बिल्लियों की अठखेलियां भी उनका मन बहलाती हैं. बिल्लियां जेल के हर हिस्से में बेखौफ घूमती हैं. प्रहरियों के साथ गश्त में भी आगे चलती है. गश्त के दौरान जेल अधिकारी और प्रहरी जहां रुकते हैं, वहां बिल्लियां भी रुक जाती हैं. आगे बढ़ते ही बिल्लियां भी आगे बढ़ जाती हैं.
लगाव भी और निगरानी भी : कैदियों को भी बिल्लियों से लगाव है. वे अपने खाने से कुछ ना कुछ उनको देते रहते हैं. जेल प्रहरी भी बिल्लियों का खास ध्यान रखते हैं. समय-समय पर दूध-रोटी खिलाते हैं. बिल्लियों के कारण जेल की सुरक्षा में कोई चूक ना हो इसका भी विशेष ध्यान रखा जाता है. मसलन बिल्लियों के माध्यम से कोई अवांछित वास्तु भीतर नहीं जाए, इसके लिए पूरी निगरानी रखी जाती है.
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