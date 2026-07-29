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हृदय रोगियों के लिए राहत भरी खबर, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में खुलेगी कैथ लैब, कुमाऊं के मरीजों को मिलेगा लाभ

पहाड़ों में कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध नहीं होने से हार्ट अटैक या अन्य मरीजों को हल्द्वानी जैसे शहरों को रुख करना पड़ता हैं.

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कैथ लैब (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 29, 2026 at 7:15 PM IST

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अल्मोड़ा: उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले से हृदय रोगियों के लिए बड़ी राहत की खबर है. अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में जल्द ही कैथ लैब (cardiac catheterization laboratory) शुरू होने जा रही है. इस सुविधा के शुरू होने के बाद अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ समेत आसपास के पर्वतीय जिलों के मरीजों को हृदय संबंधी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए हल्द्वानी या अन्य मैदानी क्षेत्रों के अस्पतालों का रुख नहीं करना पड़ेगा.

अब तक पहाड़ों में कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण हार्ट अटैक या अन्य गंभीर कार्डियक इमरजेंसी की स्थिति में मरीजों को इलाज के लिए लंबा सफर तय करना पड़ता था. कई बार अस्पताल पहुंचने में लगने वाले समय के चलते मरीजों की स्थिति और गंभीर हो जाती थी. ऐसे में अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में कैथ लैब की शुरुआत को स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

कैथ लैब शुरू होने के बाद मरीजों को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और हृदय से जुड़ी कई आधुनिक उपचार सुविधाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सकेंगी. इससे न केवल मरीजों को समय पर उपचार मिलेगा, बल्कि गंभीर परिस्थितियों में उनकी जान बचाने की संभावना भी बढ़ेगी.

वहीं, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में एक हाईली एडवांस बर्न सेंटर भी शुरू किया जा रहा है. इस सेंटर के शुरू होने के बाद आग या अन्य हादसों में गंभीर रूप से झुलसे मरीजों को अत्याधुनिक उपचार की सुविधा स्थानीय स्तर पर मिल सकेगी. इससे पर्वतीय क्षेत्रों के मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दूर-दराज के अस्पतालों पर निर्भरता कम होगीय

जानकारी के अनुसार हल्द्वानी में भी नई कैथ लैब तैयार की जा रही है, जिसके जल्द शुरू होने की उम्मीद है. फिलहाल कुमाऊं क्षेत्र के सरकारी अस्पतालों में कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के चलते अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में प्रस्तावित यह सुविधा स्वास्थ्य सेवाओं के लिहाज से बड़ा कदम मानी जा रही है.

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अल्मोड़ा में खुलेगी कैथ लैब
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