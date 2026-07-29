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हृदय रोगियों के लिए राहत भरी खबर, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में खुलेगी कैथ लैब, कुमाऊं के मरीजों को मिलेगा लाभ

अल्मोड़ा: उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले से हृदय रोगियों के लिए बड़ी राहत की खबर है. अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में जल्द ही कैथ लैब (cardiac catheterization laboratory) शुरू होने जा रही है. इस सुविधा के शुरू होने के बाद अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ समेत आसपास के पर्वतीय जिलों के मरीजों को हृदय संबंधी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए हल्द्वानी या अन्य मैदानी क्षेत्रों के अस्पतालों का रुख नहीं करना पड़ेगा.

अब तक पहाड़ों में कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण हार्ट अटैक या अन्य गंभीर कार्डियक इमरजेंसी की स्थिति में मरीजों को इलाज के लिए लंबा सफर तय करना पड़ता था. कई बार अस्पताल पहुंचने में लगने वाले समय के चलते मरीजों की स्थिति और गंभीर हो जाती थी. ऐसे में अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में कैथ लैब की शुरुआत को स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

कैथ लैब शुरू होने के बाद मरीजों को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और हृदय से जुड़ी कई आधुनिक उपचार सुविधाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सकेंगी. इससे न केवल मरीजों को समय पर उपचार मिलेगा, बल्कि गंभीर परिस्थितियों में उनकी जान बचाने की संभावना भी बढ़ेगी.