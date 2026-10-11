रांची सदर अस्पताल में जल्द शुरू होगी कैथलैब की सुविधा, अब एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी के लिए नहीं जाना पड़ेगा बाहर
रांची सदर अस्पताल में अत्याधुनिक कैथलैब की सुविधा शुरू होने जा रही है. रिपोर्ट-उपेंद्र कुमार
Published : October 11, 2026 at 7:56 PM IST
रांची: झारखंड की राजधानी रांची में हृदय रोग से पीड़ित मरीजों के लिए राहत भरी खबर है. सदर अस्पताल में जल्द ही अत्याधुनिक कैथलैब (कैथेटराइजेशन लैब) की सुविधा शुरू होने जा रही है. 15 से 20 दिनों में कैथ लैब के लिए सिविल कार्य पूरा कर लेने के बाद चार महीने के अंदर सभी प्रक्रिया पूरी कर लेने के बाद कैथ लैब काम करने लगेगा.
रांची सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. बिमलेश कुमार सिंह ने बताया कि अगले चार महीने के भीतर नए और अत्याधुनिक कार्डियक केयर यूनिट और कैथ लैब निर्माण और स्थापना की प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है. अभी रांची में सरकारी व्यवस्था में सिर्फ रिम्स ही एक अस्पताल है जहां कैथलैब है, इसलिए वहां मरीजों का भारी दबाव अक्सर बना रहता है.
रांची सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. बिमलेश कुमार सिंह ने बताया कि सदर अस्पताल में कैथलैब शुरू होने के बाद मरीजों को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेस मेकर लगाने और वाल्व से जुड़े कई बीमारियों का उपचार सदर अस्पताल में ही संभव हो सकेगा. सदर उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री और विभागीय सचिव के प्रयास से कैथलैब की स्थापना की योजना धरातल पर उतर रही है. शुरुआत में फिलहाल इसके लिए आठ बेड की व्यवस्था की गई है. उम्मीद है कि अगले चार महीने में सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएंगी.
सदर अस्पताल से जुड़े हैं पांच सुपर स्पेशलिस्ट कॉर्डियोलॉजिस्ट
रांची सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. बिमलेश कुमार सिंह ने बताया कि वर्तमान में पांच डीएम कार्डियोलॉजिस्ट जो रांची के बड़े-बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल में सेवा देते हैं वह ऑन कॉन्ट्रैक्ट सदर अस्पताल से जुड़े हैं. उनकी सेवा कैथलैब में भी मिलेगी. डॉ. बिमलेश कुमार सिंह के अनुसार, सदर अस्पताल से वर्तमान में पांच डीएम कार्डियोलॉजिस्ट जुड़े हुए हैं. इनमें डॉ. राजेश झा, डॉ. धनंजय, डॉ. अमित चतुर्वेदी, डॉ. जफरुल्ला और डॉ. सोनी शामिल हैं.
ये चिकित्सक निजी और कॉरपोरेट अस्पतालों में भी अपनी सेवाएं देते हैं. कैथलैब शुरू होने के बाद इन विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाओं का लाभ सदर अस्पताल आने वाले मरीजों को मिल सकेगा. साथ ही इससे सरकारी अस्पताल में हृदय रोग के इलाज की सुविधाओं का विस्तार होगा और रिम्स पर दिल के मरीजों के इलाज का दबाव कम होगा.
सदर अस्पताल उपाधीक्षक ने कहा कि वर्तमान में रिम्स में हृदय रोग के इलाज के लिए अलग विभाग संचालित हैं, लेकिन वहां भीड़ भी बहुत अधिक होती है. ऐसे में सदर अस्पताल में कैथलैब शुरू होने से रिम्स कार्डियोलॉजी विभाग पर मरीजों का दबाव कम करने में मदद मिलेगी. हृदय संबंधी जांच और उपचार के लिए मरीजों के पास एक और सरकारी विकल्प उपलब्ध होगा. डॉ. बिमलेश कुमार सिंह ने दावा किया कि वर्तमान में देश के किसी भी सदर अस्पताल में इस तरह की कैथलैब सुविधा उपलब्ध नहीं है. ऐसे में रांची सदर अस्पताल में इसकी स्थापना स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी.
किन-किन मरीजों को मिलेगा मुफ्त इलाज?
कैथलैब में इलाज के खर्च को लेकर डॉ. बिमलेश कुमार सिंह ने स्पष्ट किया कि आयुष्मान भारत-मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत पात्र मरीजों और बीपीएल श्रेणी के लाभुकों को नियमानुसार निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया जाएगा. वहीं, जो मरीज इन योजनाओं के दायरे में नहीं आते हैं, उनके लिए भी इलाज की व्यवस्था होगी. ऐसे मरीजों से सीजीएचएस (केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना) की निर्धारित दरों के अनुसार शुल्क लिया जाएगा. उपाधीक्षक के मुताबिक, निजी अस्पतालों की तुलना में यहां मरीजों को काफी कम खर्च पर उपचार उपलब्ध कराने का प्रयास अस्पताल प्रबंधन का रहेगा.
सदर अस्पताल के लिए होगा नया अध्याय
डॉ. बिमलेश कुमार सिंह ने कहा कि कैथलैब की शुरुआत रांची सदर अस्पताल के लिए एक नया आयाम साबित होगा. इससे न केवल अस्पताल की चिकित्सा क्षमता बढ़ेगी, बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को भी विशेषज्ञ हृदय चिकित्सा सेवाओं का लाभ मिल सकेगा. अस्पताल प्रबंधन को उम्मीद है कि अगले चार महीने के भीतर यह महत्वाकांक्षी योजना पूरी कर मरीजों के लिए सुविधाएं शुरू कर दी जाएंगी.
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