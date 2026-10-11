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रांची सदर अस्पताल में जल्द शुरू होगी कैथलैब की सुविधा, अब एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी के लिए नहीं जाना पड़ेगा बाहर

रांची सदर अस्पताल का कार्डियक केयर यूनिट. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची: झारखंड की राजधानी रांची में हृदय रोग से पीड़ित मरीजों के लिए राहत भरी खबर है. सदर अस्पताल में जल्द ही अत्याधुनिक कैथलैब (कैथेटराइजेशन लैब) की सुविधा शुरू होने जा रही है. 15 से 20 दिनों में कैथ लैब के लिए सिविल कार्य पूरा कर लेने के बाद चार महीने के अंदर सभी प्रक्रिया पूरी कर लेने के बाद कैथ लैब काम करने लगेगा.

रांची सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. बिमलेश कुमार सिंह ने बताया कि अगले चार महीने के भीतर नए और अत्याधुनिक कार्डियक केयर यूनिट और कैथ लैब निर्माण और स्थापना की प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है. अभी रांची में सरकारी व्यवस्था में सिर्फ रिम्स ही एक अस्पताल है जहां कैथलैब है, इसलिए वहां मरीजों का भारी दबाव अक्सर बना रहता है.