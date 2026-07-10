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बस्तर में हार्ट डिजीज का होगा हाईटेक इलाज, कैथ लैब की शुरुआत, नक्सलवाद समाप्ति के बाद स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार

बस्तर के कॉन्टिनेंटल छत्तीसगढ़ अस्पताल में शुरू हुई कैथ लैब क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा बदलाव मानी जा रही है. अब हार्ट अटैक सहित हृदय संबंधी गंभीर बीमारियों का आधुनिक इलाज यहीं उपलब्ध होगा. लंबे समय से मरीजों को बेहतर इलाज के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर रायपुर, विशाखापट्टनम या हैदराबाद जाना पड़ता था. लेकिन अब यह सुविधा बस्तर में ही मिल सकेगी.

बस्तर : आदिवासी और पिछड़े इलाकों के रूप में पहचाने जाने वाले बस्तर में नक्सलवाद समाप्ति के 100 दिन बाद अब विकास की एक और बड़ी तस्वीर सामने आई है. बस्तर के कॉन्टिनेंटल छत्तीसगढ़ सुपरस्पेशलिटी अस्पताल में अत्याधुनिक कैथ लैब की शुरुआत हो गई है. अब हृदय रोग से पीड़ित मरीजों को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और कई जटिल जांचों के लिए रायपुर, विशाखापट्टनम या हैदराबाद जैसे शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा. स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस सुविधा का शुभारंभ किया. ईटीवी भारत की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बताती है कि कैसे यह लैब बस्तर के हजारों मरीजों के लिए जीवनरक्षक साबित होगी.

बस्तर में स्वास्थ्य सेवाओं का विकास (ETV BHARAT)

कैथ लैब से इलाज हुआ कारगर

कैथ लैब प्रभारी विनीत पांडेय के मुताबिक यहां हार्ट अटैक के सभी मरीजों का इलाज किया जाएगा. सिर्फ हृदय ही नहीं, बल्कि न्यूरो एंजियोग्राफी और बच्चों के दिल में जन्मजात छेद जैसी गंभीर बीमारियों का भी इलाज इसी मशीन से संभव होगा. सबसे खास बात यह है कि इस प्रक्रिया में किसी तरह की चीरफाड़ नहीं होती. हाथ की नस यानी रेडियल या पैर की नस यानी फेमोरल मार्ग से कैथेटर डालकर जांच और इलाज किया जाता है. पूरी प्रक्रिया के दौरान मरीज होश में रहता है और डॉक्टर उससे बातचीत करते हुए उपचार करते हैं.

कॉन्टिनेंटल छत्तीसगढ़ सुपरस्पेशलिटी अस्पताल में कैथ लैब (ETV BHARAT)

मशीन मरीज के चारों ओर घूमकर हृदय की स्पष्ट तस्वीर तैयार करती है. सामान्य एंजियोग्राफी में केवल 5 से 10 मिनट लगते हैं, जबकि एंजियोप्लास्टी करीब 30 से 45 मिनट में पूरी हो जाती है- विनीत पांडेय, कैथ लैब प्रभारी, कॉन्टिनेंटल छत्तीसगढ़ सुपरस्पेशलिटी अस्पताल, बस्तर

बस्तर में कैथ लैब की शुरुआत (ETV BHARAT)

हार्ट के इलाज में कैथ लैब से फायदा

लैब प्रभारी ने कंप्यूटर पर एक मरीज का वास्तविक केस भी दिखाया. जिसमें हृदय की तीन धमनियों में से एक में 99 प्रतिशत ब्लॉकेज था. पहले पतली वायर के जरिए ब्लॉकेज तक पहुंचकर बैलून फुलाया गया. जिससे रास्ता खुला. इसके बाद दोबारा ब्लॉकेज न हो, इसके लिए स्टेंट लगाया गया.

बस्तर में हाईटेक इलाज (ETV BHARAT)

नक्सलवाद का दंश और बुनियादी सुविधाओं की कमी के लिए चर्चा में रहने वाला बस्तर अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई पहचान बना रहा है. कैथ लैब की शुरुआत न केवल क्षेत्र के हजारों हृदय रोगियों के लिए राहत की बात है. कैथ लैब की सुविधा इस बात का भी संकेत है कि अब बस्तर में आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं तेजी से पहुंच रही है

