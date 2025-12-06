ETV Bharat / state

लखनऊ में आम के बाग में मिला कैटर्स का शव, दो दिन से लापता था, भाई को फोन कर बोला- मुझे जहर पिला दिया, जल्द आ जाओ

शरीर और सिर पर चोट के निशान मिले हैं. कपड़े फटे हुए थे. परिजनों ने हत्या करने का आरोप लगाया है.

कैटर्स दो दिन से लापता था. आम के बाग में मिला शव.
कैटर्स दो दिन से लापता था. आम के बाग में मिला शव. (Photo Credit; Lucknow Police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 6, 2025 at 7:26 PM IST

3 Min Read
लखनऊ : माल थाना क्षेत्र के अमलौली गांव में शनिवार सुबह आम के बाग में दो दिन से लापता युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया. मृतक के शरीर और सिर पर चोट के निशान मिले हैं. कपड़े फटे हुए थे. परिजनों का आरोप है कि महेंद्र (35) को जहर देकर मारा गया है. उसने अपने भाई को फोन पर बताया था कि उसे शुभम गुप्ता के चार लोगों ने जहर पिला दिया है. पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर आरोपी शुभम गुप्ता और चार अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है. मुख्य आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

​सुबह टहलने निकले लोगों ने अवधेश सिंह के बाग में शव पड़ा देखा और पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल किया तो शव से कुछ दूरी पर शराब की पुड़िया और पानी मिला, जिसमें कथित तौर पर जहर होने की आशंका जताई जा रही है. मृतक के मुंह से झाग निकला था. परिजनों का कहना है कि महेंद्र के सिर और शरीर पर चोट के निशान देखकर लग रहा है कि पहले उसे पीटा गया और फिर कहीं से लाकर शव को बाग में फेंका गया है, क्योंकि जिस जगह रात को तलाश की गई थी, वहां शव नहीं मिला था.

​ मौत से पहले भाई को किया था फोन : मृतक महेंद्र गुप्ता उर्फ छोटू एमडी गुप्ता कैटरर्स चलाता था. शुक्रवार को बाजार खरीदारी के लिए गया था. इसके लगभग एक घंटे बाद अपने छोटे भाई धीरज को फोन किया. चचेरे भाई अमरजीत ने बताया, महेंद्र ने फोन पर रोते हुए बताया कि चचेरे बहनोई के भाई शुभम गुप्ता के चार आदमियों ने उसे जहर पिला दिया है, जल्दी आ जाओ.

अमरजीत ने बताया, आवाज साफ नहीं आने के कारण जगह का नाम पता नहीं चल सका. इसके बाद ​परिजनों ने शुक्रवार को ही माल थाने में महेंद्र की गुमशुदगी दर्ज कराई थी. अमरजीत ने बताया, शुभम गुप्ता का भी कैटरिंग का काम है, लेकिन कोई पुरानी रंजिश नहीं थी.

आरोपी हिरासत में, FIR दर्ज : ​पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. महेंद्र के परिवार में पत्नी काजल और तीन बेटे यश, हार्दिक, और कार्तिक हैं. ​इंस्पेक्टर माल नवाब अहमद ने बताया, सुबह शव मिलने की सूचना पर माल और मलिहाबाद पुलिस मौके पर पहुची थी. मृतक के भाई की शिकायत पर मुख्य आरोपी शुभम गुप्ता पुत्र रामकुमार के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है. आरोपी शुभम को हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है. उसके चार अन्य अज्ञात साथियों की भी तलाश की जा रही है.

