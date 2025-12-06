ETV Bharat / state

लखनऊ में आम के बाग में मिला कैटर्स का शव, दो दिन से लापता था, भाई को फोन कर बोला- मुझे जहर पिला दिया, जल्द आ जाओ

लखनऊ : माल थाना क्षेत्र के अमलौली गांव में शनिवार सुबह आम के बाग में दो दिन से लापता युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया. मृतक के शरीर और सिर पर चोट के निशान मिले हैं. कपड़े फटे हुए थे. परिजनों का आरोप है कि महेंद्र (35) को जहर देकर मारा गया है. उसने अपने भाई को फोन पर बताया था कि उसे शुभम गुप्ता के चार लोगों ने जहर पिला दिया है. पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर आरोपी शुभम गुप्ता और चार अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है. मुख्य आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

​सुबह टहलने निकले लोगों ने अवधेश सिंह के बाग में शव पड़ा देखा और पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल किया तो शव से कुछ दूरी पर शराब की पुड़िया और पानी मिला, जिसमें कथित तौर पर जहर होने की आशंका जताई जा रही है. मृतक के मुंह से झाग निकला था. परिजनों का कहना है कि महेंद्र के सिर और शरीर पर चोट के निशान देखकर लग रहा है कि पहले उसे पीटा गया और फिर कहीं से लाकर शव को बाग में फेंका गया है, क्योंकि जिस जगह रात को तलाश की गई थी, वहां शव नहीं मिला था.

​ मौत से पहले भाई को किया था फोन : मृतक महेंद्र गुप्ता उर्फ छोटू एमडी गुप्ता कैटरर्स चलाता था. शुक्रवार को बाजार खरीदारी के लिए गया था. इसके लगभग एक घंटे बाद अपने छोटे भाई धीरज को फोन किया. चचेरे भाई अमरजीत ने बताया, महेंद्र ने फोन पर रोते हुए बताया कि चचेरे बहनोई के भाई शुभम गुप्ता के चार आदमियों ने उसे जहर पिला दिया है, जल्दी आ जाओ.