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ज़ुबां ख़ामोश, मगर हौसले बुलंद: बोलती नहीं, सुनती नहीं, पर जानती है जीतने का हुनर; 9 साल की 'स्पेशल एथलीट' रिदम शर्मा !

डेफ एथलीट रिदम शर्मा की प्रेरणादायक कहानी, रेस में ऊंचले पायदान तक पहुंच भारत को किया गौरवांवित ( Photo Credit; ETV Bharat )

ऐसे हुई खेल की शुरूआत: साल 2015 में परिवार उसे स्टेडियम लेकर गया. वहां कोच ने कहा कि अगर रिदम इशारों को समझने लगेंगी, तो उसे ट्रेनिंग दी जा सकती है. इसके बाद रिदम की प्रैक्टिस शुरू हुई. उसने धीरे-धीरे अपने कोच के इशारों को समझना और उन पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया.

पीटी उषा बनीं प्रेरणा का स्रोत : परिवार ने रिदम की रुचियों को समझने की कोशिश की. रिदम को टीवी पर खेलों के कार्यक्रम देखना काफी पसंद था, खासतौर पर एथलेटिक्स. वह फेमस धाविका पीटी उषा की रेस को बहुत ध्यान से देखती थी. जब कभी वह स्पोर्टस् का प्रोग्राम देखती और कोई उसमें बाधा बनने की कोशिश करता, तो वह नाराज हो जाती थी. तभी परिवार को समझ में आया कि रिदम का झुकाव एथलेटिक्स की ओर है. बचपन से ही पीटी ऊषा, हिमा दास जैसे एथलीट को देखकर 12 साल की उम्र से ही एथलेटिक्स में करियर बनाने का उन्होंने फैसला किया. रिदम इस समय क्लास 11 में है, वह इस्लामिया गर्ल्स इंटकॉलेज की छात्रा हैं.

रिदम करीब 5 साल की थी, तभी परिवार को समझ में आ गया कि वह सुन और बोल नहीं सकती. परिवार के लिए यह स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण थी, क्योंकि उनकी बड़ी बहन भी मूक-बधिर है. ऐसे में जिम्मेदारियां दोगुनी हो गईं, लेकिन परिवार ने उम्मीद नहीं छोड़ी. उनका एक भाई भी है, विनायक शर्मा जो कि नॉर्मल है. रिदम को देश के बड़े-बड़े डॉक्टरों को दिखाया गया, इस उम्मीद में कि कोई चमत्कार हो जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका.

बरेली: जज्बे और जुनून के आगे शारीरिक बाधाएं भी ऐसे लोगों के आगे नतमस्तक हो जाती हैं, जिनके सपनों में हौसले, जुनून के तड़के लगे होते हैं. ऐसी ही एक कहानी है बरेली की 19 साल की रिदम शर्मा की, जो एक स्पेशल एथलीट खिलाड़ी है. मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉग करने वाली रिदम बचपन से ही बोलने-सुनने में अक्षम है. जब वह छोटी थी तभी माता-पिता को समझ आ गया था कि बेटी बड़ी होकर खिलाड़ी बनेगी और यह सच हुआ. रिदम अपने नाम के अनुरूप ही सधी हुई लय और गति के साथ आगे बढ़ रही है. लेकिन इस रिदम की ताल, गति और लय को बनाए रखने की जिम्मेदारी जिस तरह परिवार ने निभाई है, वह भी काबिले-तारीफ है. आइए जानते हैं रिदम के मंजिल तक पहुंचने की स्टोरी... श्वेता मिश्रा के संपादन के साथ संवाददाता भीम मनोहर की खास रिपोर्ट.

माता-पिता का फुल सपोर्ट: रिदम की सफलता के पीछे उनकी मां और पिता का बड़ा योगदान है. मां हर रोज सुबह 4 बजे उठकर उन्हें स्टेडियम ले जाती हैं, वहीं पिता उसके खर्चों को पूरा करने के लिए ओवर टाइम करके घंटों काम करते हैं.

इंटरनेशनल लेवल पर परचम लहराया. (Photo Credit; ETV Bharat)

कोच ने उन्हें बेहतरीन तरीके से तराशा: साल 2019 से रिदम ने Competitive रूप से खेलना शुरू किया. धीरे-धीरे अपनी अलग पहचान बनानी शुरू कर दी. इस सफर में कोच अजय कश्यप का अहम योगदान रहा, जिनका नाम रिदम के सबसे बड़े मददगारों में सबसे पहले लिया जाता है. उनके मार्गदर्शन में रिदम ने अपने खेल को निखारा और आगे बढ़ने का आत्मविश्वास हासिल किया.

पिता उठाते खर्चे. (Photo Credit; ETV Bharat)

दौड़ प्रतियोगिताओं में दमखम दिखाना शुरू: रिदम 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर दौड़ जैसी स्पर्धाओं में हिस्सा लेती है और लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है. जिला, राज्य और नेशनल स्तर की प्रतियोगिताओं में वह कई गोल्ड मेडल जीत चुकी है. साल 2022 में उत्तर प्रदेश मूक-बधिर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 100, 200 और 400 मीटर दौड़ में प्रथम स्थान हासिल किया. इसके बाद 2023 में इंदौर में आयोजित जूनियर प्रतियोगिता में भी उसने 200 मीटर और 400 मीटर बाधा दौड़ में गोल्ड मेडल जीता.

टीम के साथ रिदम. (Photo Credit; ETV Bharat)

हाल ही में 22-23 मार्च 2026 को अहमदाबाद (गुजरात) में आयोजित नेशनल प्रतियोगिता में भी रिदम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अलग-अलग रिले रेस में 2 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल अपने नाम किए, जिससे एक बार फिर उनकी प्रतिभा का लोहा देशभर में माना गया.

नेशनल लेवल पर बनाई पहचान: रिदम ने नेशनल स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई है. साल 2024 में मलेशिया में आयोजित डेफ एशिया पैसिफिक गेम्स में उसने 400 मीटर रिले रेस में गोल्ड मेडल और 400 मीटर बाधा दौड़ में सिल्वर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया.

सीएम योगी से मिला सम्मान. (Photo Credit; ETV Bharat)

सीएम योगी-आनंदीबेन ने किया सम्मानित: रिदम की उपलब्धियों को देखते हुए 3 दिसंबर 2025 को लखनऊ में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने उन्हें राज्य स्तरीय सम्मान से सम्मानित किया. वहीं 24 दिसंबर 2025 को महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी रिदम शर्मा को लखनऊ बुलाकर सम्मानित किया, जिससे उनकी उपलब्धियों को और मजबूती मिली.

कोच अजय कश्यप के साथ रिदम. (Photo Credit; ETV Bharat)

रिदम की मां पूनम शर्मा का कहना है कि उनके पति अनुकाम शर्मा, रिदम की खेल भावना और टैलेंट को देखते हुए जी-तोड़ मेहनत करते हैं. लेकिन उनकी आय इतनी अधिक नहीं है कि वे रिदम की सभी जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकें. उन्होंने बताया कि समाज से जुड़े कुछ लोगों ने समय-समय पर मदद की और रिदम को सम्मानित भी किया, लेकिन यह सहयोग उसकी बढ़ती जरूरतों के मुकाबले पर्याप्त नहीं है.

आनंदीबेन ने किया सम्मानित. (Photo Credit; ETV Bharat)

माता-पिता की सरकार से ये अपील: रिदम के पिता अनुकाम शर्मा का कहना है कि एथलेटिक्स एक महंगा खेल है. रिदम के जूतों पर ही सालाना 20 से 25 हजार रुपये तक का खर्च आ जाता है, जिसमें स्पाइक शूज भी शामिल हैं. इसके अलावा देश के अलग-अलग हिस्सों में प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए यात्रा और अन्य खर्चों पर भी हजारों रुपये खर्च हो जाते हैं. उन्होंने कहा कि वे एक मध्यमवर्गीय परिवार से हैं और अपनी बेटी को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं. अगर सरकार का सहयोग मिल जाए, तो रिदम नेशनल लेवल पर भारत का नाम और ऊंचा कर सकती है.

ऑल इंडिया स्पोर्टस् सर्टीफिकेट. (Photo Credit; ETV Bharat)

मां पूनम शर्मा ने भी सरकार से अपील करते हुए कहा कि यदि रिदम जैसी प्रतिभाशाली खिलाड़ी को उचित सहयोग और सुविधाएं मिलें, तो वह देश और प्रदेश का नाम और ऊंचा कर सकती है. उन्होंने खास तौर पर प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए आर्थिक सहायता की मांग की. आज रिदम शर्मा उन लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी है, जो किसी भी शारीरिक कमी को अपनी कमजोरी मान लेते हैं. रिदम ने साबित कर दिया है कि अगर हौसले मजबूत हों, तो कोई भी मंजिल दूर की कौड़ी नहीं होती.

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