मोतियाबिंद का ऑपरेशन: डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में हुआ आंखों का सफल ऑपरेशन
बस्तर के 100 से ज्यादा मरीजों का इलाज सफलतापूर्वक इलाज नेत्र रोग विभाग ने किया. सुनील कश्यप की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 7, 2026 at 4:43 PM IST
जगदलपुर: देशभर में कल दीपावली का त्योहार मनाया जाएगा. रोशनी का ये त्योहार लोगों के जीवन में खुशियां लेकर आए ऐसी कामना हर किसी होती है. लेकिन क्या आप जानते हैं, मोतियाबिंद जैसी खतरनाक बीमारी दिनों दिन अपने पांव पसारती जा रही है. मोतियाबिंद बीमारी की चपेट में आने से छत्तीसगढ़ में हर साल बड़ी संख्या में लोग आंखों की रोशनी से महरूम होते जा रहे हैं. आंखों की इस गंभीर बीमारी का सिर्फ एक इलाज है, ऑपरेशन लेकिन महंगे इलाज के दौर में कई लोग मोतियाबिंद का इलाज कराने से कतराते हैं. गांव कस्बे के लोगों को तो पता तक नहीं चलता है कि उनको मोतियाबिंद की बीमारी हो चुकी है. बुजुर्ग लोग सोचते हैं कि उम्र के साथ आंखों की रोशनी भी घटती जा रही है.
डिमरापाल में 100 मरीजों का हुआ मोतियाबिंद का ऑपरेशन
मोतियाबिंद की बीमारी से लोगों को बचाने और उनका इलाज करने की जिम्मेदारी अब डिमरापाल मेडिकल कॉलेज ने उठा ली है. मेडिकल कालेज में 100 से ज्यादा मोतियाबिंद के मरीजों का सफल इलाज किया गया है. जिन लोगों का इलाज हुआ है, वो जल्द ही अपनी आंखों से दुनिया देख सकेंगे. दीपावली से पहले आंखों की रोशनी पानी वाले मरीज काफी खुश हैं. उनके परिजन भी ये कह रहे हैं कि इस साल की दीवाली उनकी धूमधाम से मनेगी.
इस बार की दिपावली रोशनी वाली
नेत्र विभाग के HOD डॉक्टर छाया शोरी ने बताया कि बस्तर में पिछले एक महीनो में 100 से अधिक मरीजों की मोतियाबिंद की ऑपरेशन सफल हुई है. अज्ञानता और गरीबी की वजह से बस्तर के ग्रामीण अंचलों में रहने वाले मरीज पिछले कई महीनों से आंखों की रोशनी पाने के लिए तरस रहे थे. ऐसे में मितानीन और गांव के सरपंच के माध्यम से इन मरीजों को नेत्र विभाग लाया गया. जिसके बाद उनकी देखरेख के साथ मोतियाबिंद की सफल ऑपरेशन की गई. जिसके बाद इन मरीजों की आंखों की रोशनी दोबारा लौट आई है.
डॉक्टर छाया शोरी कहती हैं कि हाल ही में दिवाली से पहले पांच मरीजो के मोतियाबिंद ऑपरेशन सफल हुए हैं. इनमें से कुछ की हालत इतनी खराब थी कि उनमें खून की कमी थी. और ऑपरेशन करना भी मुश्किल हो गया था. लेकिन डॉक्टरों की देखरेख में आखिरकार ऑपरेशन सफल हुआ और अब वे दोनों आंखों से देख पा रहे हैं.