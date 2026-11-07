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मोतियाबिंद का ऑपरेशन: डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में हुआ आंखों का सफल ऑपरेशन

मोतियाबिंद का ऑपरेशन ( ETV Bharat )

जगदलपुर: देशभर में कल दीपावली का त्योहार मनाया जाएगा. रोशनी का ये त्योहार लोगों के जीवन में खुशियां लेकर आए ऐसी कामना हर किसी होती है. लेकिन क्या आप जानते हैं, मोतियाबिंद जैसी खतरनाक बीमारी दिनों दिन अपने पांव पसारती जा रही है. मोतियाबिंद बीमारी की चपेट में आने से छत्तीसगढ़ में हर साल बड़ी संख्या में लोग आंखों की रोशनी से महरूम होते जा रहे हैं. आंखों की इस गंभीर बीमारी का सिर्फ एक इलाज है, ऑपरेशन लेकिन महंगे इलाज के दौर में कई लोग मोतियाबिंद का इलाज कराने से कतराते हैं. गांव कस्बे के लोगों को तो पता तक नहीं चलता है कि उनको मोतियाबिंद की बीमारी हो चुकी है. बुजुर्ग लोग सोचते हैं कि उम्र के साथ आंखों की रोशनी भी घटती जा रही है.

डिमरापाल में 100 मरीजों का हुआ मोतियाबिंद का ऑपरेशन मोतियाबिंद की बीमारी से लोगों को बचाने और उनका इलाज करने की जिम्मेदारी अब डिमरापाल मेडिकल कॉलेज ने उठा ली है. मेडिकल कालेज में 100 से ज्यादा मोतियाबिंद के मरीजों का सफल इलाज किया गया है. जिन लोगों का इलाज हुआ है, वो जल्द ही अपनी आंखों से दुनिया देख सकेंगे. दीपावली से पहले आंखों की रोशनी पानी वाले मरीज काफी खुश हैं. उनके परिजन भी ये कह रहे हैं कि इस साल की दीवाली उनकी धूमधाम से मनेगी.