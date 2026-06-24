मोतियाबिंद मुक्त हो रहा नारायणपुर, 93 मरीजों की आंखों की रोशनी लौटी
नारायणपुर जिले में मोतियाबिंद का सफल ऑपरेशन किया गया. यह राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम के तहत हुआ.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 24, 2026 at 9:52 PM IST
नारायणपुर: नक्सलवाद की समाप्ति के बाद नारायणपुर में अब स्वास्थ्य सेवाओं का तेज गति से प्रसार हो रहा है. जिले में मोतियाबिंद मुक्त अभियान जोर शोर से जारी है. इसके तहत चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 93 मोतियाबिंद मरीजों का सफल ऑपरेशन किया जा चुका है. यह राष्ट्रीय अंधत्व एवं दृष्टिबाधिता नियंत्रण कार्यक्रम के तहत हुआ है. जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त पहल से गांव-गांव पहुंचकर मरीजों की पहचान का काम किया जा रहा है. उसके बाद जरूरतमंदों का समय पर इलाज किया जा रहा है. कलेक्टर नम्रता जैन के निर्देश एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के मार्गदर्शन में यह काम हो रहा है.
क्या कहते हैं स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े ?
स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक अप्रैल 2026 से 24 जून 2026 तक जिले में अभियान चलाया गया. कुल 93 मरीजों का सफल मोतियाबिंद ऑपरेशन किया गया है. इनमें गंभीर रूप से प्रभावित मरीजों को प्राथमिकता देते हुए ऑपरेशन किया गया. जिससे उन्हें दोबारा रौशनी मिल सकी.
जिले में दो आंखों से प्रभावित कुल 268 मरीजों की पहचान की गई थी. इनमें से अब तक 47 मरीजों का सफल उपचार किया जा चुका है, जबकि 221 मरीजों का उपचार शेष है. इसी प्रकार एक आंख से प्रभावित 604 मरीजों को चिन्हित किया गया था, जिनमें से 46 मरीजों का सफल ऑपरेशन किया जा चुका है तथा 558 मरीजों का उपचार अभी किया जाना बाकी है.
गांव गांव पहुंच रही हेल्थ विभाग की टीम
मोतियाबिंद मुक्त अभियान को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें गांव-गांव पहुंचकर स्क्रीनिंग कर रही हैं. इस दौरान दृष्टि संबंधी समस्याओं से पीड़ित लोगों की जांच कर उन्हें चिन्हित किया जा रहा है. इसके बाद आवश्यक परीक्षणों के उपरांत मरीजों को निःशुल्क शल्य चिकित्सा एवं उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है.विशेषज्ञों के अनुसार बढ़ती उम्र के साथ मोतियाबिंद की समस्या सामान्य है, लेकिन समय पर उपचार नहीं मिलने पर यह अंधत्व का कारण भी बन सकती है. ऐसे में नियमित जांच और शीघ्र उपचार बेहद जरूरी है.
स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि मोतियाबिंद का सफल ऑपरेशन केवल मरीज की रौशनी ही वापस नहीं लौटाता, बल्कि उसके जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार लाता है. दृष्टि बहाल होने के बाद बुजुर्ग और अन्य मरीज दोबारा सामान्य जीवन जीने में सक्षम होते हैं.