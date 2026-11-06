गोरखपुर: अब और भी हाईटेक होगा रामगढ़ताल! 50 सीटर AC कैटामरैन फेरी में पर्यटक उठाएंगे लहरों का आनंद
आधुनिक डिजाइन और आरामदायक व्यवस्था से सुसज्जित यह फेरी पर्यटकों के लिए आकर्षण का नया केंद्र बनेगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 6:32 PM IST
गोरखपुर: शहर के सबसे प्रमुख पर्यटन स्थल रामगढ़ताल को जल्द ही एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है, जिससे यहां का पर्यटन आकर्षण और बढ़ जाएगा. दरअसल, पर्यटकों के लिए यहां आधुनिक सुविधाओं से लैस 50 सीटर कैटामरैन फेरी की शुरुआत होने जा रही है. गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने इस परियोजना की जिम्मेदारी मेगावर्स एसोसिएट्स को सौंपी है. इस पहल से न सिर्फ रामगढ़ताल में पर्यटन गतिविधियों को एक नई पहचान मिलेगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे.
जानकारी के मुताबिक, प्रस्तावित कैटामरैन फेरी पूरी तरह वातानुकूलित होगी. इसमें एक साथ 50 पर्यटक बैठ सकेंगे. यात्रा के दौरान पर्यटकों को खानपान की सुविधा भी मिलेगी. आधुनिक डिजाइन और आरामदायक व्यवस्था से सुसज्जित यह फेरी पर्यटकों के लिए आकर्षण का नया केंद्र बनेगी.
गोरखपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिनव गोपाल का कहना है कि परियोजना की खास बात यह है कि कैटामरैन फेरी का निर्माण गोरखपुर में ही किया जाएगा. इसके लिए नेवल आर्किटेक्ट, तकनीकी विशेषज्ञों और कुशल फैब्रिकेटर की टीम काम करेगी. इससे स्थानीय तकनीकी एवं कुशल श्रमिकों को रोजगार मिलेगा. साथ ही मरीन और वेसल निर्माण से जुड़े तकनीकी कौशल को भी बढ़ावा मिलेगा. फेरी के संचालन के लिए रामगढ़ताल में दो आधुनिक जेटी विकसित की जाएंगी.
अभिनव गोपाल ने बताया कि यहां पर्यटकों के लिए प्रतीक्षालय, टिकट काउंटर, किचन, फूड प्रिपरेशन एरिया और शौचालय की व्यवस्था होगी. इससे पर्यटकों को टिकट लेने से लेकर फेरी में सवार होने तक बेहतर सुविधाएं मिलेंगी. परियोजना में रामगढ़ताल के पर्यावरण और प्राकृतिक सुंदरता को सुरक्षित रखने के लिए जीरो वेस्ट डिस्पोजल नीति अपनाई जाएगी.
फेरी और जेटी से निकलने वाले कचरे को ताल में नहीं डाला जाएगा, बल्कि उसको इकट्ठा करने के बाद छटाई की जाएगी और उसका निस्तारण किया जाएगा. उन्होंने कहा कि GDA की इस पहल से रामगढ़ताल में पर्यटन को नई गति मिलने और गोरखपुर को आधुनिक जल पर्यटन के मानचित्र पर मजबूत पहचान दिलाने की उम्मीद है. इससे रोजगार की भी संभावना बढ़ेगी.
विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष ने बताया कि रामगढ़ताल चारों तरफ से सड़कों के जाल से घिर चुका है. इसलिए इसे पर्यटन के चौतरफा केंद्र के रूप में विकसित करने की जो योजना है, उसमें दो और नई जेटी बनाई जाएंगी, जिससे पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक का पर्यटन इसमें हो सके और लोग जल पर्यटन, जल क्रीड़ा का भरपूर आनंद उठा सके.
उन्होंने कहा कि अभी नौकायन केंद्र पर जो प्रतिदिन भीड़ एकत्रित होती है, उसको भी चार भागों में बांटने का अवसर मिलेगा और चारों तरफ अलग-अलग प्रकार के फूड कोर्ट से लेकर मनोरंजन के साधन उपलब्ध होंगे, जिसका आनंद यहां आने वाले पर्यटक उठा सकेंगे, क्योंकि यह पूर्वांचल का सबसे लोकप्रिय पर्यटन केंद्र बन चुका है. अब तो दिल्ली और मुंबई से आने वाले लोग भी इस नौकायन केंद्र पर रामगढ़ ताल के किनारे भ्रमण करना और सेल्फी लेना पसंद कर रहे हैं.
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