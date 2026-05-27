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CAT ने दिल्ली की DGHS रहीं डॉ. वत्सला अग्रवाल के तबादले पर लगाई रोक

नई दिल्ली: केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने दिल्ली स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) की प्रमुख डॉ. वत्सला अग्रवाल के तबादले के आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है. डॉ. वत्सला अग्रवाल ने दिल्ली सरकार के गत 21 मई के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें (डीजीएचएस) के पद से हटाकर, बिना कोई नई भूमिका सौंपे (अवेटिंग पोस्टिंग) वाली श्रेणी में डाल दिया गया था. न्यायाधिकरण ने पाया कि उन्होंने प्रथम दृष्टया मामला बनाया है और कहा कि अगर मामले के लंबित रहने के दौरान यह आदेश जारी रहता है, तो उन्हें अपूरणीय क्षति हो सकती है. कैट ने यह कहते हुए 29 मई 2026 को होने वाली अगली सुनवाई तक तबादले के आदेश के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी है.

तबादले को मनमाना बताते हुए कैट में की है अपील: डॉ. वत्सला अग्रवाल ने आरोप लगाया कि यह तबादला दंडात्मक और मनमाना था. साथ ही इसका संबंध स्वास्थ्य विभाग में हाल ही में किए गए एक सतर्कता निरीक्षण से था. याचिका के अनुसार, सतर्कता अधिकारियों ने 18-19 मई को दवाओं, सर्जिकल सामानों और चिकित्सा उपकरणों से संबंधित खरीद से जुड़ी फाइलें मांगी थीं.

अचानक पद से हटाया गया: याचिका में दावा किया गया कि डॉ. अग्रवाल ने सतर्कता अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग किया, उपलब्ध रिकॉर्ड साझा किए और यहां तक ​​कि मरीजों की देखभाल और खरीद के काम में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए डुप्लीकेट शैडो फाइलें भी मांगीं. उनके वकील ने तर्क दिया कि इस सहयोग के बावजूद, सतर्कता जांच के कुछ ही दिनों के भीतर उन्हें अचानक डीजीजीएचएस के पद से हटा दिया गया. याचिका में आगे कहा गया कि 30 वर्षों से अधिक की सेवा के दौरान उनके खिलाफ कभी भी कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही, सतर्कता जांच या (एडवर्स एंट्री) शुरू नहीं की गई थी.

दिल्ली सरकार ने मामले में मांगा समय: आवेदन में यह भी तर्क दिया गया कि यह तबादला दिल्ली स्वास्थ्य सेवा की तबादला नीति का उल्लंघन था, क्योंकि उन्हें कोई ठोस पद (सब्सटेंटिव) दिए बिना ही हटा दिया गया था. एक और महत्वपूर्ण मुद्दा यह उठाया गया कि डॉ. वत्सला अग्रवाल 31 मई को होने वाले दिल्ली मेडिकल काउंसिल के चुनावों की देखरेख कर रही थीं और चुनावों से ठीक पहले उन्हें अचानक हटाना बिना सोचे-समझे लिया गया फैसला दर्शाता है. न्यायाधिकरण ने संज्ञान लिया कि दिल्ली सरकार ने इस मामले में विस्तृत निर्देश दाखिल करने के लिए और समय मांगा है. कैट ने सर्वोच्च न्यायालय की उन टिप्पणियों पर भरोसा किया, जिनमें कहा गया है कि तबादले का इस्तेमाल सजा के विकल्प के रूप में नहीं किया जा सकता और यह कि दुर्भावनापूर्ण (माला फाइड) तबादलों में न्यायिक हस्तक्षेप संभव है. इस मामले की अब 29 मई को फिर से सुनवाई होगी.